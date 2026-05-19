Каррагер об ударе Хавертца шипами в икру Угочукву: «Это должна быть красная. Сложно понять, как такое может сойти с рук, учитывая, как высоко он попал»

Каррагер считает, что Хавертца следовало удалить в матче с «Бернли».

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал спорный эпизод в матче «Арсенала » и «Бернли » в 37-м туре АПЛ (1:0).

На 67-й минуте Кай Хавертц совершил подкат в попытке отобрать мяч у Лесли Угочукву и попал тому шипами в область икроножной мышцы. Главный судья Пол Тирни показал автору единственного гола в матче желтую карточку . Пообщавшись с видеоассистентом, рефери менять решение не стал.

«Ему очень повезло. Тот факт, что судья показал желтую карточку, имея такой хороший обзор, означает, что ВАР, возможно, трудно что-либо изменить в этой ситуации.

Я не знаю, как рефери сразу не показал красную карточку. Лучшего обзора просто не могло быть. Это должна быть красная карточка.

Мне сложно понять, как такое может сойти с рук, учитывая то, как высоко в икру он попал», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.