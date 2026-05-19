  • Каррагер об ударе Хавертца шипами в икру Угочукву: «Это должна быть красная. Сложно понять, как такое может сойти с рук, учитывая, как высоко он попал»
Каррагер считает, что Хавертца следовало удалить в матче с «Бернли».

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал спорный эпизод в матче «Арсенала» и «Бернли» в 37-м туре АПЛ (1:0).

На 67-й минуте Кай Хавертц совершил подкат в попытке отобрать мяч у Лесли Угочукву и попал тому шипами в область икроножной мышцы. Главный судья Пол Тирни показал автору единственного гола в матче желтую карточку. Пообщавшись с видеоассистентом, рефери менять решение не стал.

«Ему очень повезло. Тот факт, что судья показал желтую карточку, имея такой хороший обзор, означает, что ВАР, возможно, трудно что-либо изменить в этой ситуации.

Я не знаю, как рефери сразу не показал красную карточку. Лучшего обзора просто не могло быть. Это должна быть красная карточка.

Мне сложно понять, как такое может сойти с рук, учитывая то, как высоко в икру он попал», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Мартинеса из МЮ удалили за то, что слегка прихватил КЛ за волосы, когда тот его локтем был. А в ситуации с Хавертцем «не было грубости»
Ответ
Так Мбемуо не засчитали игры рукой, вот такое судейство в АПЛ
Ответ
Так тому же Мартинесу отменили гол с Бернли. В эту игру можно играть бесконечно.
Представляю Николаса Джексона на месте Хаверца, да Тирни бы его за шкварник выкинул бы со стадиона и дискву ещё потом дали бы матча на три :)) Но это другое, понимать надо
Арсенал тащат судьи в кои то веки хотите сказать?))
Ответ
Помогают всем, чем могут.😅
Ответ
Ну весь сезон с угловых забивали, им прощали. Значить все таки тащили кое как получается
Ну сектанты Арсенала щас набегут и скажут, что это другое и Хаверц подскользнулся и у него нога поехала так высоко. И вообще он не хотел идти в подкат. И вообще там даже жёлтой нет. Ну все те бредни, как с угловыми.
Я же писал как такое возможно: АПЛ просто уже не вынесет ещё 20 лет нытья канониров о былом величии 🤭
А продавливание было или нет?
И в 101ый раз пишу, это не поддержка Арсенала, это уровень судейства АПЛ. Я смотрел все 34 матча Арсенала, если ей помогали, уверяю вас я бы это увидел. Судьи АПЛ дно, игра Арсенала никак не чемпионкая, такова ситуация
Ответ
Но это дно из раза в раз судят в пользу Арсенала. Нужен новый чемпион и его сделали.
Ответ
Если бы помогали судьи, Арсенал стал бы чемпионом 5 туров назад. Ещё раз повторяю, я смотрел 34 матча Арсенала полностью. Я понимаю неприязнь к регбийному футболу канониров, и вообще их недолюбливают, но сказать что они победили чемпионат благодаря судейству будет ложью. Если выиграет Сити, я ничего не могу сказать, я смотрел в лучшем случае половину матчей полностью, а насчёт Арсенала пишу смело, основательно
Ну и даже если не красная, то вторая желтая, как минимум, не правда ли? :)
Ответ
типа две жёлтые за один эпизод?
Ответ
Ну хоть как-то его нужно было удалить, чтобы Николасу Джексону не было обидно, хотя бы :))
Рпл надо чаще смотреть и экспертов слушать
"Не было намерений грубости и продавливания"
главное чтобы с КП, что нибудь реваншинское не выкинули судьи!!!
