Дебютный сезон в «Баварии» для Луиса Диаса получился отличным – 50 матчей, 26 голов и 22 ассиста. До финала ЛЧ мюнхенцы не добрались, впереди матч за Кубок Германии, а победу в Бундеслиге Рекордмайстер уже отметил.

На награждении колумбийцу, привыкшему к трофеям в форме кубка, пришлось дважды поднимать Серебряную салатницу в воздух. Сперва Лучо поднял награду обратной стороной.

Партнеры рассмеялись и указали вингеру на ошибку. Диас удивился и еще раз отпраздновал чемпионство – теперь держал трофей правильно.

Но судя по лицу колумбийца, вопросы к трофею у него остались.

Перед вручением награды Салатницу увеличили : добавили еще одно кольцо для нанесения названий будущих чемпионов.

А у Лучо с дальнейшим празднованием проблем не было – просто обливать партнеров пивом и стараться самому спастись от пивного душа.

Окончательно обаварен.