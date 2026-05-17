«Атлетико» не мог буднично попрощаться с Антуаном Гризманном. На последний домашний матч легенды «Метрополитано» превратили в место чествования француза.

Перед игрой 37-го тура против «Жироны» возле арены разместили таблички с самыми важными моментами Антуана в футболке «матрасников».

Повсюду надписи о легенде: «Спасибо, Антуан».

Выбор футболки на игру с «Жироной» был очевиден. Коке, кстати, приехал на матч в особой майке , посвященной французу.

Для болельщиков подготовили мини-парикмахерскую, где фанаты могли сделать себе одну из культовых причесок Гризманна.

Подопечные Диего Симеоне вышли на поле в футболках с надписью: «Прощальное чествование. Легендарный бомбардир».

Памятные футболки уже появились в фан-шопах столичного клуба.

Встреча с «Жироной» для Антуана стала не просто последней домашней игрой – это 500-й матч нападающего в составе «Атлетико». На поле Гризманн вышел со своими детьми.

На 21-й минуте Гризманн ассистировал Лукману – сотая голевая передача и 313-е результативное действие француза в футболке «матрасников». Нападающий провел на поле весь матч, завершившийся победой 1:0.

Антуана чествовали и после финального свистка. Когда на экране показали лучшие моменты в карьере француза, он уже не мог сдержать слез.

Плакал и Коке.

И Симеоне.

И зрители тоже были в слезах.

Следующий сезон легенда начнет в «Орландо».