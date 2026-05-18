  • Энрике о травме Дембеле: «Придется подождать до завтра, чтобы узнать точно. Просто переутомление, думаю»
Энрике о травме Дембеле: «Придется подождать до завтра, чтобы узнать точно. Просто переутомление, думаю»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике предположил, что Усман Дембеле избежал серьезной травмы в матче с «Парижем» (1:2).

Вингер был заменен на 27-й минуте матча 34-го тура Лиги 1 – покидая поле, он сказал, что испытывает мышечный дискомфорт, но разрыва мышцы не почувствовал. После замены Дембеле сразу ушел в раздевалку.

«Ничего не могу сказать об Усмане – придется подождать до завтра, чтобы узнать точно, но я думаю, что это просто переутомление. То, что мы говорим сегодня, – это всего лишь предположения, но я не думаю, что это серьезно. До финала Лиги чемпионов еще две недели», – сказал Энрике.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoЛуис Энрике
logoПариж
logoУсман Дембеле
logoтравмы
logoлига 1 Франция

Ждем в финале. Я как болельщик Баварии буду болеть за ПСЖ. Наша рубка в 1/2 вошла в историю и Париж прошел по делу. Удачи в финале!
Михо
Да, как будто после всего того, что показал ПСЖ в сетке плей-офф, клуб достоин второго ушастого. Во всяком случае, смотреть ПСЖ с Баварией было куда приятнее, чем потужный проход Арсенала через Спортинг и Атлетико.
Переутомление? У чела 22 игры в Лиге 1 при 48 (!!!) минутах в среднем. Это просто смешно.
Повторял и повторяю: Лига 1 это читкод, который позволяет ПСЖ подходить свежим к решающим матчам в ЛЧ. Ни у одного клуба в Европе нет такого преимущества.
SamArus51
Такого же юзера чита (Бавария) они рвали 5:2 в моменте)
SamArus51
До требла: 🗣️ Невозможно выиграть ЛЧ без конкуренции в чемпионате!!!
После требла: 🗣️ Любой выиграть ЛЧ без конкуренции в чемпионате!!!!!!!!

Кста в прошлом сезоне игроки ПСЖ провели рекордное количество матчей. Их летний отпуск длился всего неделю, перед Суперкубком УЕФА они успели провести лишь одну тренировку, а потом полгода все лечились, поэтому у них так мало матчей) Подсказать чит-код на мозги?)
Никогда такого не было, и вот опять.. Не рассыпайся перед финалом, Усманчик, ну пожалуйста
Будут держать Артету в неведении, а так Усман здоров, инфа сотка, скриньте, ставьте хату :-)
Максим Семин
так и Артета в курсе
«ПСЖ» проиграл «Парижу» 2 из 3 дерби в сезоне
17 мая, 21:07
Дембеле получил травму в 1-м тайме игры с «Парижем». Финал ЛЧ – через две недели
17 мая, 19:53
Кроос о «ПСЖ»: «Энрике меняет лучшего игрока мира на 65-й, и никто не жалуется. 90% считающих себя звездами начинают жестикулировать на поле, а потом сидят, как обиженная колбаса»
10 мая, 15:22
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
22 минуты назадВидео
38 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
41 минуту назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
47 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 14:30Live
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
«Халл» обсуждает с юристами возможность выйти в АПЛ напрямую. Клуб недоволен, что в плей-офф придется играть с «Мидлсбро», когда готовились к «Саутгемптону»
4 минуты назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
сегодня, 14:38
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
