Энрике о травме Дембеле: «Придется подождать до завтра, чтобы узнать точно. Просто переутомление, думаю»

Энрике о травме Дембеле: думаю, это просто переутомление.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике предположил, что Усман Дембеле избежал серьезной травмы в матче с «Парижем » (1:2).

Вингер был заменен на 27-й минуте матча 34-го тура Лиги 1 – покидая поле, он сказал, что испытывает мышечный дискомфорт, но разрыва мышцы не почувствовал. После замены Дембеле сразу ушел в раздевалку.

«Ничего не могу сказать об Усмане – придется подождать до завтра, чтобы узнать точно, но я думаю, что это просто переутомление. То, что мы говорим сегодня, – это всего лишь предположения, но я не думаю, что это серьезно. До финала Лиги чемпионов еще две недели», – сказал Энрике.