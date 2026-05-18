Энрике о травме Дембеле: «Придется подождать до завтра, чтобы узнать точно. Просто переутомление, думаю»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике предположил, что Усман Дембеле избежал серьезной травмы в матче с «Парижем» (1:2).
Вингер был заменен на 27-й минуте матча 34-го тура Лиги 1 – покидая поле, он сказал, что испытывает мышечный дискомфорт, но разрыва мышцы не почувствовал. После замены Дембеле сразу ушел в раздевалку.
«Ничего не могу сказать об Усмане – придется подождать до завтра, чтобы узнать точно, но я думаю, что это просто переутомление. То, что мы говорим сегодня, – это всего лишь предположения, но я не думаю, что это серьезно. До финала Лиги чемпионов еще две недели», – сказал Энрике.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
Повторял и повторяю: Лига 1 это читкод, который позволяет ПСЖ подходить свежим к решающим матчам в ЛЧ. Ни у одного клуба в Европе нет такого преимущества.
После требла: 🗣️ Любой выиграть ЛЧ без конкуренции в чемпионате!!!!!!!!
Кста в прошлом сезоне игроки ПСЖ провели рекордное количество матчей. Их летний отпуск длился всего неделю, перед Суперкубком УЕФА они успели провести лишь одну тренировку, а потом полгода все лечились, поэтому у них так мало матчей) Подсказать чит-код на мозги?)