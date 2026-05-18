  • МЛС. «Интер Майами» Месси победил «Портленд», «Атланта» Миранчука сыграла 1:1 с «Орландо», «Канзас Сити» Шапи одолел «Остин»
МЛС. «Интер Майами» Месси победил «Портленд», «Атланта» Миранчука сыграла 1:1 с «Орландо», «Канзас Сити» Шапи одолел «Остин»

В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.

В чемпионате МЛС в ночь на воскресенье «Атланта» Алексея Миранчука сыграла вничью в гостях с «Орландо» (1:1).

«Канзас Сити» одолел на выезде «Остин» (2:1), вингер гостей Магомед-Шапи Сулейманов сделал голевую передачу.

В ночь на понедельник «Интер Майами» победил «Портленд» (2:0) благодаря голу и ассисту Лионеля Месси.

МЛС. Регулярный чемпионат
17 мая 22:00, Nu Stadium
Интер Майами
Интер Майами
Завершен
2 - 0
3.07xG0.84
Портленд Тимберс
Портленд Тимберс
Матч окончен
90’
+2’
Серман
87’
Алвес   Москера
86’
Келси   Guerra
Бертераме   Preston Plambeck
83’
Брайт   Айяла
82’
74’
Давид Кошта   Аравена
67’
Миллер   Smith
Суарес   Dániel Pintér
66’
65’
Давид Кошта
Сеговия
58’
46’
Чара   Ортис
Фрэй   Мура
46’
2тайм
Перерыв
  Бертераме
42’
Де Поль
41’
  Месси
31’
Интер Майами
Сент-Клэр, Регилон, Силва, Лухан, Фрэй, Сеговия, Брайт, Де Поль, Суарес, Бертераме, Месси
Запасные: Брайт, Риос, Руис, Alexander Shaw, Аллен, Фалькон, Фрэй, Суарес, Бертераме
1тайм
Портленд Тимберс:
Пантемис, Миллер, Серман, Бай, Фори, Чара, Бассетт, Алвес, Давид Кошта, Вельде, Келси
Запасные: Келси, Давид Кошта, Мора, Алвес, Мьюз, Alexander Bonetig, Миллер, Ласситер, Чара
МЛС. Регулярный чемпионат
16 мая 23:30, Inter&Co Stadium
Орландо Сити
Орландо Сити
Завершен
1 - 1
1.23xG1.51
Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед
Матч окончен
86’
  Торрес
Крепо
83’
Охеда   Картахена
82’
78’
Пико   Тогаси
Атуэста   Luis Otávio Costa de Aquino
69’
Justin Ellis   Магуайр
69’
68’
Tomás Jacob   Edwards
68’
Лобжанидзе   Латте-Лат
68’
Михай   Грегерсен
59’
Reilly   Пико
Пашалич   Tyrese Leandro Spicer
59’
Янссон   Теодоро
46’
2тайм
Перерыв
41’
Reilly
Пашалич
28’
  Дорси
18’
Орландо Сити
Крепо, Марин, Янссон, Брекало, Ангуло, Атуэста, Охеда, Дорси, Охеда, Justin Ellis, Пашалич
Запасные: Otero, Tahir Yazid Reid-Brown, Zakaria Taifi, Янссон, Охеда, Justin Ellis, Tiago Souza de Jesus Carvalho, Атуэста, Пашалич
1тайм
Атланта Юнайтед:
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Беррокаль, Михай, Tomás Jacob, Reilly, Муюмба, Торрес, Галарса, Миранчук, Лобжанидзе
Запасные: Эрнандес, Альсате, Михай, Tomás Jacob, Пико, Амадор, Reilly, Лобжанидзе, Хибберт
МЛС. Регулярный чемпионат
17 мая 00:30, Q2 Stadium
Остин
Остин
Завершен
1 - 2
0.43xG1.44
Спортинг Канзас Сити
Спортинг Канзас Сити
Матч окончен
Fodrey
86’
Деслер   Fodrey
84’
82’
  Африфа
79’
  Ману Гарсия
75’
Taylor Calheira   Африфа
Санчес   Перейра
73’
Торрес   Васкес
73’
Нелсон
71’
64’
Бассонг   Ману Гарсия
64’
Davis   Reynolds
63’
Бассонг
Санчес
61’
Wolff   Галлахер
60’
Рамирес   Нелсон
60’
Сваток
57’
47’
Davis
46’
Капита   Сулейманов
2тайм
Перерыв
  Деслер
45’
28’
Капита
Остин
Стувер, Биро, Белл, Сваток, Деслер, Wolff, Санчес, Росалес, Торрес, Узуни, Рамирес
Запасные: Рамирес, Лас, Джорджевич, Санчес, Nicolás Dubersarsky, Колманич, Деслер, Wolff, Торрес
1тайм
Спортинг Канзас Сити:
Кливленд, Reid, Wyatt Thomas Meyer, Ian Alexander James, Davis, Бассонг, Йонсен, Харрис, Капита, Taylor Calheira, Йовелич
Запасные: Davis, Бассонг, Капита, Taylor Calheira, Боржес, Jacob Bartlett, Macielo Tschantret, Пулскамп, Ethan Andrew Bartlow
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Ждём очередного шикарного матча от короля футбола!:))
Когда соперник будет со дна таблицы тогда и увидим . За 15 туров Месси феерит с 24 и 21 командами))))) до этого чёт не слышно было.
Помню, как в прошлом сезоне в МЛС приехал Сон Хын Мин и начал штамповать голы (12 голов в 13 матчах), тут же начались разговоры об уровне чемпионата. В этом сезоне у Сона 0 голов в 11 матчах. Что на это скажут?
В этом сезоне он решил голевые передачи раздавать )
Зато ассистов 7, или только удобные факты будете озвучивать?) МЛС это дворовая лига в плане обороны - любой кто смотрел больше пары матчей это скажет с уверенностью
Красивейший гол! Лео точно будет зажигать на ЧМ!
Комментарий скрыт
Лео потому будет тем же самым
Шикарный проход Месси.
Комментарий скрыт
задний?
Интер Майами с первой победой на новом домашнем стадионе, и сухарëм!!!
Ох, Александр, а вот когда Интер плохо играет, а Месси не забивает, ты ему советуешь побыстрее завязывать с футболом и не позориться.
Прикинь, если б он тебя послушал и уже не играл бы...
И голевую добавил, красавец) ждём дубль.
За Интер Майами 👋👋👋
Ну когда уже будет первая победа Майами на новом стадионе?
Гелевые, не спите?😂
А кто это такие?
Это ты. Ответ получен - не спишь. Молодец.
Поздравляю Интер с победой! Месси красавчик, играет очень легко и непринуждённо, красивая комбинация и гол плюс голевая изумительная. Так держать Лео, ждём твоей магии на ЧМ, нужна защита титула и для этого все есть! УДАЧИ!!! 🙏
