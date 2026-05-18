МЛС. «Интер Майами» Месси победил «Портленд», «Атланта» Миранчука сыграла 1:1 с «Орландо», «Канзас Сити» Шапи одолел «Остин»

В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.
В чемпионате МЛС в ночь на воскресенье «Атланта» Алексея Миранчука сыграла вничью в гостях с «Орландо» (1:1).
«Канзас Сити» одолел на выезде «Остин» (2:1), вингер гостей Магомед-Шапи Сулейманов сделал голевую передачу.
В ночь на понедельник «Интер Майами» победил «Портленд» (2:0) благодаря голу и ассисту Лионеля Месси.
МЛС
Регулярный чемпионат
Бертераме Preston Plambeck
Интер Майами
Сент-Клэр, Регилон, Силва, Лухан, Фрэй, Сеговия, Брайт, Де Поль, Суарес, Бертераме, Месси
Запасные: Брайт, Риос, Руис, Alexander Shaw, Аллен, Фалькон, Фрэй, Суарес, Бертераме
Портленд Тимберс:
Пантемис, Миллер, Серман, Бай, Фори, Чара, Бассетт, Алвес, Давид Кошта, Вельде, Келси
Запасные: Келси, Давид Кошта, Мора, Алвес, Мьюз, Alexander Bonetig, Миллер, Ласситер, Чара
Атуэста Luis Otávio Costa de Aquino
Пашалич Tyrese Leandro Spicer
Орландо Сити
Крепо, Марин, Янссон, Брекало, Ангуло, Атуэста, Охеда, Дорси, Охеда, Justin Ellis, Пашалич
Запасные: Otero, Tahir Yazid Reid-Brown, Zakaria Taifi, Янссон, Охеда, Justin Ellis, Tiago Souza de Jesus Carvalho, Атуэста, Пашалич
Атланта Юнайтед:
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Беррокаль, Михай, Tomás Jacob, Reilly, Муюмба, Торрес, Галарса, Миранчук, Лобжанидзе
Запасные: Эрнандес, Альсате, Михай, Tomás Jacob, Пико, Амадор, Reilly, Лобжанидзе, Хибберт
Остин
Стувер, Биро, Белл, Сваток, Деслер, Wolff, Санчес, Росалес, Торрес, Узуни, Рамирес
Запасные: Рамирес, Лас, Джорджевич, Санчес, Nicolás Dubersarsky, Колманич, Деслер, Wolff, Торрес
Спортинг Канзас Сити:
Кливленд, Reid, Wyatt Thomas Meyer, Ian Alexander James, Davis, Бассонг, Йонсен, Харрис, Капита, Taylor Calheira, Йовелич
Запасные: Davis, Бассонг, Капита, Taylor Calheira, Боржес, Jacob Bartlett, Macielo Tschantret, Пулскамп, Ethan Andrew Bartlow
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Прикинь, если б он тебя послушал и уже не играл бы...