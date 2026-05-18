Ханс-Дитер Флик: «Барселона» – лучший клуб мира, где все работают с душой. Здесь вам доверяют и никто не указывает, что делать»

Флик о «Барселоне»: здесь вам доверяют, это лучший клуб мира.

Ханс-Дитер Флик рассказал, что, по его мнению, делает «Барселону» особенной.

В воскресенье каталонцы, досрочно завоевавшие чемпионство, обыграли «Бетис» (3:1) в домашнем матче 37-го тура Ла Лиги . «Барселона » стала первой командой за всю историю лиги, которая выиграла 19 из 19 домашних матчей в одном сезоне.

«Мне кажется, все дело в доверии к тому, что вы делаете. Никто не указывает вам, что делать, вам доверяют. Между игроками фантастическая связь.

«Барса» – лучший клуб мира, а жители Барселоны невероятны. Каждый день, когда я иду по улице, люди очень дружелюбны. Это исходит от сердца, это можно почувствовать. Это удивительно. Вот почему люди любят Барселону. И клуб, где каждый работает с душой.

Сегодня было трудно, но мы хотели победить, и было здорово видеть, как мы оборонялись против такой отличной команды, как «Бетис». В следующем сезоне у нас будет все необходимое для достижения всех наших целей.

Все дело в связи команды с болельщиками. Это невероятное чувство, оно дает нам на 10 процентов больше. Болельщики знают, когда мы в них нуждаемся».

О прощании с Левандовским

«Думаю, это было прекрасно. Оно было очень эмоциональным. Можно было видеть, что «Барса» у него в сердце. Я очень благодарен Роберту . Он прекрасный человек и игрок мирового класса. Он был лучшим форвардом мира за последние 20 лет, и найти ему замену будет непросто. Нам нужен нападающий, который бы взаимодействовал с командой, но, прежде всего, забивал бы голы», – сказал Флик.

Вадим Лукомский восторгается «Барселоной» – у него 50 поводов! Все на ВидеоСпортсе’’ ⤵️