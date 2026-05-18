  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ханс-Дитер Флик: «Барселона» – лучший клуб мира, где все работают с душой. Здесь вам доверяют и никто не указывает, что делать»
0

Ханс-Дитер Флик: «Барселона» – лучший клуб мира, где все работают с душой. Здесь вам доверяют и никто не указывает, что делать»

Флик о «Барселоне»: здесь вам доверяют, это лучший клуб мира.

Ханс-Дитер Флик рассказал, что, по его мнению, делает «Барселону» особенной.

В воскресенье каталонцы, досрочно завоевавшие чемпионство, обыграли «Бетис» (3:1) в домашнем матче 37-го тура Ла Лиги. «Барселона» стала первой командой за всю историю лиги, которая выиграла 19 из 19 домашних матчей в одном сезоне.

«Мне кажется, все дело в доверии к тому, что вы делаете. Никто не указывает вам, что делать, вам доверяют. Между игроками фантастическая связь.

«Барса» – лучший клуб мира, а жители Барселоны невероятны. Каждый день, когда я иду по улице, люди очень дружелюбны. Это исходит от сердца, это можно почувствовать. Это удивительно. Вот почему люди любят Барселону. И клуб, где каждый работает с душой.

Сегодня было трудно, но мы хотели победить, и было здорово видеть, как мы оборонялись против такой отличной команды, как «Бетис». В следующем сезоне у нас будет все необходимое для достижения всех наших целей.

Все дело в связи команды с болельщиками. Это невероятное чувство, оно дает нам на 10 процентов больше. Болельщики знают, когда мы в них нуждаемся».

О прощании с Левандовским

«Думаю, это было прекрасно. Оно было очень эмоциональным. Можно было видеть, что «Барса» у него в сердце. Я очень благодарен Роберту. Он прекрасный человек и игрок мирового класса. Он был лучшим форвардом мира за последние 20 лет, и найти ему замену будет непросто. Нам нужен нападающий, который бы взаимодействовал с командой, но, прежде всего, забивал бы голы», – сказал Флик.

Вадим Лукомский восторгается «Барселоной» – у него 50 поводов! Все на ВидеоСпортсе’’ ⤵️

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27055 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoРоберт Левандовски
logoболельщики

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Флик прекрасный человек, даже если не выиграет в ЛЧ уже вписал свое имя в историю Барселоны не только титулами, но и отличной игрой:)
Ответrigobersong
Флик прекрасный человек, даже если не выиграет в ЛЧ уже вписал свое имя в историю Барселоны не только титулами, но и отличной игрой:)
Он стал тем, кто оживил Барселону. Дефибриллятор наш немецкий.
Ответrigobersong
Флик прекрасный человек, даже если не выиграет в ЛЧ уже вписал свое имя в историю Барселоны не только титулами, но и отличной игрой:)
Комментарий скрыт
Лучший клуб мира - это РОТОР ВОЛГОГРАД! Не Спартак не Арарат. Это РОТОР ВОЛГОГРАД. Знает даже пентагон. То что РОТОР ЧЕМПИОН!! МЮ точно знает)) кто в теме тот поймет)
ОтветПавел_1116679604
Лучший клуб мира - это РОТОР ВОЛГОГРАД! Не Спартак не Арарат. Это РОТОР ВОЛГОГРАД. Знает даже пентагон. То что РОТОР ЧЕМПИОН!! МЮ точно знает)) кто в теме тот поймет)
нет Рубин
Хасан попил ему крови, похоже.
Хави прочувствовал это доверие на всю мощь.
ОтветBigbadaboom
Хави прочувствовал это доверие на всю мощь.
Болельщики Реала до сих пор скучают по Хави, вот это действительно признак качества тренера Барсы
ОтветBigbadaboom
Хави прочувствовал это доверие на всю мощь.
Если б тебя поставили тренировать, ты бы почувствовал после одного матча, причем в любом футбольном клубе, а не только в Барселоне
Знатно он сейчас Баварию опустил
Ответsticky fingers
Знатно он сейчас Баварию опустил
Бавария не будет никогда лучшим клубом мира
Кроме Барсы, интересно смотреть только на Баерн Мюнхен, и Ман Сити с Ливерпулем. Не на нынешней Ливерпуль правда )
ОтветМашина Мощная
Кроме Барсы, интересно смотреть только на Баерн Мюнхен, и Ман Сити с Ливерпулем. Не на нынешней Ливерпуль правда )
ПсЖ там все исполняют а не один игрок как в барсе
ОтветТреска
ПсЖ там все исполняют а не один игрок как в барсе
Это вот только два последних сезона, с Энрике ПСЖ стал таким. В Барсе один игрок исполняет? Ты хоть смотрел её футбол начиная хотя бы с 2004 года ?
При всем уважении к Хави, именно Флик с тем же составом перезагрузил команду.
Первые матчи с его участием сделали игру более вертикальной.
Появилась быстрая атака и затяжной контроль( у Хави был переизбыток этого).

Команда ожила с немцем.
ОтветAlexey Smit
При всем уважении к Хави, именно Флик с тем же составом перезагрузил команду. Первые матчи с его участием сделали игру более вертикальной. Появилась быстрая атака и затяжной контроль( у Хави был переизбыток этого). Команда ожила с немцем.
При Хави ожила команда. Ханси внёс свежести в атмосферу. Хави был слишком нервным и заносчивым. Если помнишь его слова: "Многие не осознают за какой клуб они выступают. Если не переосмыслят - дверь открыта".
Флик красавчик
Барселона больше чем клуб
В этом нынче и отличие от гнусного Мадрида с его лярдами и ребенком Пересом..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Халл» обсуждает с юристами, есть ли вероятность выйти в АПЛ напрямую. Клуб недоволен, что в плей-офф придется играть с «Мидлсбро», хотя готовились к «Саутгемптону»
4 минуты назад
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
22 минуты назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
38 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
41 минуту назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
47 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 14:30Live
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
сегодня, 14:38
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем