Встреча 37-го тура Ла Лиги с «Жироной» для Антуана Гризманна станет последней игрой за «Атлетико» на «Метрополитано». Француз прибыл на арену в слезах.

С другом прощается Коке. Испанец надел особую футболку, на которую нанесен коллаж из фотографий совместных празднований Коке и Антуана. Надпись на майке гласит: «Я провел 430 матчей с Антуаном Гризманном».

На спине надпись: «Антуан Гризманн – красно-белая легенда».

Коке – рекордсмен по совместным матчам с Гризманном. Следом идет Ян Облак, с которым француз делил поле в 406 встречах.

Легенда!