У Месси гол и ассист в игре с «Портлендом» – 910-й мяч в карьере. Роналду забил 971

Месси забил 910-й гол в карьере.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси открыл счет в матче регулярного чемпионата МЛС против «Портленд Тимберс» (2:0).

Аргентинец отличился на 31-й минуте матча, голевую передачу отдал полузащитник Теласко Сеговия. На 42-й минуте Месси отдал ассист на Хермана Бертераме.

Таким образом, Месси забил 910-й гол в карьере – в 1154 матчах. У него 672 мяча в составе «Барселоны», 116 – за сборную Аргентины, 89 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Лионель сделал 412 результативных передач.

Месси продлил голевую серию до 4 игр. Ранее он сделал дубль в матче с «Цинциннати» (5:3), а также забил «Торонто» (4:2) и «Орландо Сити» (3:4).

Всего 13 матчах сезона МЛС Месси забил 12 голов и сделал 5 голевых передач. Его подробную статистику можно найти здесь.

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 971 гол в 1322 матчах за карьеру за клубы и сборную Португалии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Как же он хорош, набрал всё же форму к чм. Нуу ждем магию в 39 лет, на ЧМ26)
Комментарий скрыт
У тебя в Нике Реал… ты бы про пенки не заикался
Величайший игрок в истории футбола идёт за очередным титулом:))
Комментарий удален пользователем
о, 2 лучших человека на сайте прокомментировали лучшего футболиста))
Дедушка решил таки конкретно поднабрать к ЧМ. Не аппетитные побегушки с серебром на шее, но тоже ничего😎
Хорошо что календарь в МЛС способстствует. Зимой отдохнули, весной набирали форму, летом на пике! Ждём от Месси и Де Пауля мощной игры на ЧМ
910+412
Месси 910 голов в 1154 игре, Роналду 910 голов в 1251 игре! Голов без пенальти на сегодняшний день 797 Месси, 788 Роналду, который сыграл на 167 матчей больше)
поразительно. время все расставило на свои места и показало кто есть кто
И какие-то 🌈 сравнивают своего инвалида с Месси.
Нет этот мир не справедлив, не в каких условиях, не в каких критериях, не в каких рейтингах они не сравнимы. Месси это другой уровень, по сравнению сним Ранальду это как школьник. Просто пиар настолько раздул модельную Ранальду, что он и его фанаты начали верить в этот бред, где он типо рядом с Месси.
Комментарий скрыт
Без "великого" соперничества меньше мотивации, пришлось выдумать себе противника
какой же лютый штрафной вытащил вратарь портленда
Да да по красоте
Даже не читая новость угадаю: забил не с пенальти ?
Угадал.
Было легко 😁
Главное чтобы до ЧМ доехал и показал еще свою гениальность. Последний танец легенды. Это всё что я жду. От него и от Криштиану
Роналду на ЧМ бездарен. Этим летом будет очередной бездарный вылет.
Не факт, там состав такой сильный, что даже с якорем могут далеко пройти
Шёл 2026 год
Народ сравнивает Месси и Роналду
Колоссальное влияние одного человека,на всю игру команды ☝🏼
Он пол барсы с собой привез.
Внимательнее нужно быть,остался только перебинтованный Суарес.
Альба и Бускетс уже завершили карьеры,из больших игроков остался только Де Поль.
Остальные ноу-неймы,которые не идут ни в какое сравнение с: Марсело Брозовичем,Садио Мане,Кингсли Команом,Иньиго Мартинезом,Секо Фофана,Отавио,Жоау Феликсом,Мохамедом Симаканом,Анджело,Уэсли Гассова
