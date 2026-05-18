У Месси гол и ассист в игре с «Портлендом» – 910-й мяч в карьере. Роналду забил 971

Месси забил 910-й гол в карьере.

Нападающий «Интер Майами » Лионель Месси открыл счет в матче регулярного чемпионата МЛС против «Портленд Тимберс » (2:0).

Аргентинец отличился на 31-й минуте матча, голевую передачу отдал полузащитник Теласко Сеговия . На 42-й минуте Месси отдал ассист на Хермана Бертераме .

Таким образом, Месси забил 910-й гол в карьере – в 1154 матчах. У него 672 мяча в составе «Барселоны», 116 – за сборную Аргентины, 89 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Лионель сделал 412 результативных передач.

Месси продлил голевую серию до 4 игр. Ранее он сделал дубль в матче с «Цинциннати» (5:3), а также забил «Торонто» (4:2) и «Орландо Сити» (3:4).

Всего 13 матчах сезона МЛС Месси забил 12 голов и сделал 5 голевых передач. Его подробную статистику можно найти здесь .

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 971 гол в 1322 матчах за карьеру за клубы и сборную Португалии.