Смородская о бронзе «Локомотива»: «Ожидаемая, но плохая. Последние матчи играли без задора, без идеи, без надежды на что‑то хорошее»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что последние матчи железнодорожников испортили впечатление от бронзовых медалей РПЛ.
В 30-м туре Мир РПЛ «Локомотив» проиграл ЦСКА со счетом 1:3. Команда Михаила Галактионова заняла 3-е место в таблице, набрав 53 очка.
«Бронза ожидаемая, но плохая: большое отставание от лидеров по очкам. Да и проиграл «Локомотив», увы, в матче с ЦСКА.
Красно‑зеленые последние матчи вообще играли без задора, без идеи, без надежды на что‑то хорошее. Мне не нравилось, как они играли. И если часть состава команды, включая Батракова, покинет команду, будет очень плохо», – сказала Смородская.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Плохая тут только Смородская