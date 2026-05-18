  • Смородская о бронзе «Локомотива»: «Ожидаемая, но плохая. Последние матчи играли без задора, без идеи, без надежды на что‑то хорошее»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что последние матчи железнодорожников испортили впечатление от бронзовых медалей РПЛ.

В 30-м туре Мир РПЛ «Локомотив» проиграл ЦСКА со счетом 1:3. Команда Михаила Галактионова заняла 3-е место в таблице, набрав 53 очка.

«Бронза ожидаемая, но плохая: большое отставание от лидеров по очкам. Да и проиграл «Локомотив», увы, в матче с ЦСКА.

Красно‑зеленые последние матчи вообще играли без задора, без идеи, без надежды на что‑то хорошее. Мне не нравилось, как они играли. И если часть состава команды, включая Батракова, покинет команду, будет очень плохо», – сказала Смородская.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoОльга Смородская
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАлексей Батраков
logoЦСКА

Комментарии

Кто эти люди, которые звонят Смородской, Мостовому, Пономареву и тд. Ну хоть бы опубликовали имена героев
ОтветМихо
Кавазашвили...
ОтветМихо
Предполагаю, что это журналисты спортса. Кликбейтные новости собирают
Да с этим составом, Воробьевыми и Руденками, они вообще на 6 месте должны были быть, какой тут еще задор от них просить...
Ответsergspartak
Но согласись что Воробьёв и Руденко смотрелись полезно очень, очень много принесли пользы, плодов. Парни просто в каком-то смысле были в тени, потерянные, искали себя и наконец-то в лице Локомотива - нашли себя и показали всем нам, что не стоит их недооценивать. Они сейчас счастливы что у них получается, о них говорят, бронза мотивирует ещё сильнее для новых целей
ОтветXEVER
Полезно, они прибавили, а так то это игроки подвала таблицы, вот тренер Галактионов сильный, при нем вот так игроки растут
А нужно оценивать весь чемпионат и 2/3 Локо был вполне хорош,в конце сдали как обычно.В целом,заслуженная бронза.
Да паровозы заслужили бронзу. Симпатичная команда с российским костяком и не самым большим бюджетом. Конечно я верил до последних туров, что армейцы поборются и вылезут из кризиса, но там разгребать еще долго придется. Мясо само от бронзы отказалось своей игрой в Махачкале, хотя вторая половина сезона была симпатичной. В успех калининградского Лестера было наивно верить. А Динамиков слишком методично уничтожал Карпин
Интересный факт, но за 6 лет правления Смородской результат в чемпионатах был аналогичным – одна бронза. Только деньги РЖД тогда не считало.
ОтветVanek1411
Обращаю внимание, что логика "а ты сам дурак" - ущербная! Речь ведь не о Смородской (с ней всё ясно!), а о Локомотиве и его бронзе! Спартак лопухнулся в Махачкале, иначе бронза была бы у него. Так что 3-е место - не заслуга Локо, а результат провала Спартака в последнем туре! )
ОтветZ-7478
Спартак сколько раз в этом сезоне шел в тройке? Кажется ни разу. Так что всё закономерно
Единственная московская команда которая как могла рвалась к бронзе, не имея супер дорогих игроков, имея всего одного парнишку за которым следят скауты и просто состав хороших парней, где часть некая смогла вообще перезагрузить свои карьеры и показать что не стоит их списывать со счетов, а что могут играть и приносить пользу. Команда которая имеет всего 4 легов как на уровне ФНЛ, добилась прогресса с молодым тренером, для которого бронза станет мотивацией для более больших успехов, поднимет ещё больше аппетит, как и у игроков. Отдохнут, будут готовы к сборам, кого-то продадут, кого-то продлят, кого-то купят, главное с хорошим настроением подойти к новому сезону, имея состав не только в лице 11 игроков на поле, но и более менее качественный запас игроков для скамейки, которые могли бы выходить и освежать игру + нужна будет замена Батракову, кто-то должен будет взять на себя эту роль, роль игрока - который вдохновлял бы всех остальных, тяжело будет разумеется, но что-то можно будет придумать, поразмышлять как тренеру, так и игрокам которые вольются в новый сезон. Удачи команде, и не слушать всяких токсичных, дачных бабушек, которые так и не осознали что такое ФУТБОЛ и как им править!
ОтветXEVER
Зачем нужна замена Батракову?! Он никуда не уходит, даже со стороны топ-клубов РПЛ нет запросов по нему! Вчера было наглядное пособие для тех, кто верит в агентские вбросы по, якобы, переходу в ПСЖ Батракова и Кисляка. Ну, и?! Матч смотрели?! Скауты следят ... )))) Вам кто это сказал, Кузьмичев, агент Батракова? ))) Скауты всего мира следят за игроками всего мира, 24/7, если что! Прекратите уже этот бред! ))
ОтветZ-7478
Ничего глупее в жизни не слышал, иди лечись дядя, пока не поздно, а то совсем бедолага кукуха поехала, и судя по-твоему нику она уже давно с твоей крыши съехала!!!
Нормальный итог. С учетом потери Баринова. Сдохли просто под весну. И шлака в составе много было.
Локо нужно усиливать состав, но похоже у клуба нет особо средств. Но в целом сезон не плохой, жаль очередную невнятную подготовку зимой, иначе бронзу взяли бы без вопросов. Если не продлятся Воробьев и Карпукас, не смогут выкупить Пруцева и уйдет Батраков, команду по сути придется строить заново.
Как медаль может быть плохой? Она что, нечестно добыта? Достигнут максимально хороший результат, учитывая ресурсы команды.
Плохая тут только Смородская
