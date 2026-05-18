Смородская о бронзе «Локомотива»: «Ожидаемая, но плохая. Последние матчи играли без задора, без идеи, без надежды на что‑то хорошее»

Смородская о бронзе «Локомотива»: последние матчи играли без задора и без идеи.

Бывший президент «Локомотива » Ольга Смородская считает, что последние матчи железнодорожников испортили впечатление от бронзовых медалей РПЛ .

В 30-м туре Мир РПЛ «Локомотив» проиграл ЦСКА со счетом 1:3. Команда Михаила Галактионова заняла 3-е место в таблице, набрав 53 очка.

«Бронза ожидаемая, но плохая: большое отставание от лидеров по очкам. Да и проиграл «Локомотив», увы, в матче с ЦСКА.

Красно‑зеленые последние матчи вообще играли без задора, без идеи, без надежды на что‑то хорошее. Мне не нравилось, как они играли. И если часть состава команды, включая Батракова , покинет команду, будет очень плохо», – сказала Смородская.