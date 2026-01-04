Фанаты «Эспаньола» скандировали «Вперед, талибы, самолеты на «Камп Ноу», «Мы хотим голову Жоана Гарсии» и ¡Puta Barça! во время дерби
Фанаты «Эспаньола» скандировали «Мы хотим голову Жоана» в адрес Гарсии.
Фанаты «Эспаньола» жестко высказывались в адрес Жоана Гарсии и «Барселоны».
Во время вчерашнего каталонского дерби в Ла Лиге, завершившегося победой «Барсы» со счетом 2:0, болельщики скандировали «Мы хотим голову Жоана» в адрес бывшего голкипера клуба, перешедшего к сине-гранатовым.
Были также кричалки против «Барселоны» – «Фантастическая посадка, божественная посадка, вперед, талибы, самолеты на «Камп Ноу» и ¡Puta Barça! (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс»).
