Шченсны о Жоане Гарсии: «Я впервые в жизни играю с вратарем, который намного лучше меня»
Вратарь «Барселоны» Войчех Шченсны высказался об игре в одной команде с Жоаном Гарсией.
«Я не буду отрицать, что впервые в своей жизни играю с вратарем, который намного лучше меня.
С одной стороны, это немного вредит моему эго, но, с другой, гораздо легче смириться с тем, что моя работа заключается в том, чтобы поддерживать его, а не конкурировать с ним», – сказал Шченсны в интервью Eleven Sports после матча с «Реалом» в 35-м туре Ла Лиги (2:0).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Meczyki
20 комментариев
Куда уж Буффону до Щесного и Гарсии))
Буффон уже старенький был
Ну наверное Щенсны имел ввиду, что такой разницы не было никогда, ведь между ним и Жоаном более 10 лет разницы и молодой может делать те вещи, которые поляку уже неподвластны в силу возраста. Когда Войцех пришёл в Юве, Буффону почти 40 было, он конечно и тогда был круче Щесного и занял 4-е место на голосовании ЗМ, но уже было понятно что Джиджи доигрывает, а поляка берут как будущего первого номера, поэтому у него и могло сложиться впечатление, что Буффону он не сильно уступает, а тут Войцех уже сам в роли резервного кипера и прекрасно осознаёт что Гарсии он не конкурент, тот ещё даже на свой пик не вышел.
Это он ещё с Сафоновым не играл!
И с Чепчуговым
Атмосфера в команде, похоже, здоровее здравого
Забыл про Альмунию
Щенсны тоже был неплох в свои годы, но Гарсия действительно топ. Его вклад в чемпионство Барсы неоспорим.
Войцех легенда
Роналду не вратарь)
Здесь речь не столько об уровне Гарсии, он высок бесспорно, сколько об уровне самого Щченсы. Помоложе он был явно посильнее. )
Помоложе он проигрывал место Фабьянски
Слушал вчера новостное польское радио, полчаса превью эль-классико. Говорили, что в дни матчей нынешней Барсы польский язык третий на улицах города после каталонского и испанского.
