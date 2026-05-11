Шченсны о Жоане Гарсии: «Я впервые в жизни играю с вратарем, который намного лучше меня»

Войчех Шченсны: я впервые играю с вратарем, который намного лучше меня.

Вратарь «Барселоны» Войчех Шченсны высказался об игре в одной команде с Жоаном Гарсией.

«Я не буду отрицать, что впервые в своей жизни играю с вратарем, который намного лучше меня.

С одной стороны, это немного вредит моему эго, но, с другой, гораздо легче смириться с тем, что моя работа заключается в том, чтобы поддерживать его, а не конкурировать с ним», – сказал Шченсны в интервью Eleven Sports после матча с «Реалом » в 35-м туре Ла Лиги (2:0).