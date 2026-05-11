20

Шченсны о Жоане Гарсии: «Я впервые в жизни играю с вратарем, который намного лучше меня»

Вратарь «Барселоны» Войчех Шченсны высказался об игре в одной команде с Жоаном Гарсией.

«Я не буду отрицать, что впервые в своей жизни играю с вратарем, который намного лучше меня.

С одной стороны, это немного вредит моему эго, но, с другой, гораздо легче смириться с тем, что моя работа заключается в том, чтобы поддерживать его, а не конкурировать с ним», – сказал Шченсны в интервью Eleven Sports после матча с «Реалом» в 35-м туре Ла Лиги (2:0).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Meczyki
Куда уж Буффону до Щесного и Гарсии))
Ответ JuVero
Буффон уже старенький был
Ответ JuVero
Ну наверное Щенсны имел ввиду, что такой разницы не было никогда, ведь между ним и Жоаном более 10 лет разницы и молодой может делать те вещи, которые поляку уже неподвластны в силу возраста. Когда Войцех пришёл в Юве, Буффону почти 40 было, он конечно и тогда был круче Щесного и занял 4-е место на голосовании ЗМ, но уже было понятно что Джиджи доигрывает, а поляка берут как будущего первого номера, поэтому у него и могло сложиться впечатление, что Буффону он не сильно уступает, а тут Войцех уже сам в роли резервного кипера и прекрасно осознаёт что Гарсии он не конкурент, тот ещё даже на свой пик не вышел.
Это он ещё с Сафоновым не играл!
Ответ fussballer
И с Чепчуговым
Атмосфера в команде, похоже, здоровее здравого
Забыл про Альмунию
Щенсны тоже был неплох в свои годы, но Гарсия действительно топ. Его вклад в чемпионство Барсы неоспорим.
Комментарий удален пользователем
Ответ Роман
Роналду не вратарь)
Здесь речь не столько об уровне Гарсии, он высок бесспорно, сколько об уровне самого Щченсы. Помоложе он был явно посильнее. )
Ответ vel
Помоложе он проигрывал место Фабьянски
Слушал вчера новостное польское радио, полчаса превью эль-классико. Говорили, что в дни матчей нынешней Барсы польский язык третий на улицах города после каталонского и испанского.
