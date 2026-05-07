У представителей «Баварии» и экспертов есть серьезные претензии к работе арбитра Жоау Педру Пиньейру на ответном матче с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. Один из спорных эпизодов – не назначенный пенальти в пользу Рекордмайстера.

Витинья выносил мяч из своей штрафной, снаряд попал в руку Жоау Невеша.

Португальский арбитр посчитал, что соотечественник в данном эпизоде не нарушил правила. Эксперты уже нашли в регламенте пункт , который легитимизирует решение Пиньейру.

А соцсети раскопали любопытный эпизод из матча португальской лиги. В матче против «Боавишты» игрок «Порту» хотел выбить мяч из своей штрафной, но попал в руку партнера. Арбитр сразу указал на точку, VAR не возражал.

Ту встречу чемпионата Португалии обслуживал другой арбитр. А Пиньейру успел отличиться и до матча «Баварии» с «ПСЖ».

За неделю до полуфинала ЛЧ португалец обслуживал встречу «Ноттингема» и «Виллы» в Лиге Европы. Унаи Эмери после финального свистка в интервью эмоционально жаловался на судейство – соперник не получил красную за фол на Олли Уоткинсе.

Решение Пиньейру удалить Ллойда Келли в ответном матче «Ювентуса» против «Галатасарая» в Лиге чемпионов оспаривал весь Турин. А Кларенс Зеедорф предположил , что этого арбитра больше не будет в главном клубном турнире Европы.

Пиньейру отметился не только в еврокубках: в марте судья удалил Жозе Моуринью за излишнюю эмоциональность в матче «Бенфики» и «Порту».