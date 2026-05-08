  • Губернатор о борьбе «Пари НН» за выживание: «Шансы есть. Плотность в таблице зашкаливает»
Губернатор о борьбе «Пари НН» за выживание: «Шансы есть. Плотность в таблице зашкаливает»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил шансы «Пари НН» в борьбе за сохранение прописки в Мир РПЛ.

После 28 туров нижегородцы занимают в таблице предпоследнее место.

«Шансы есть, для этого команде нужно набирать очки в оставшихся двух играх. Плотность в таблице зашкаливает, и случиться может все, что угодно. 

Команда не смогла заработать очки в матчах с прямыми конкурентами. Многое можно списать на банальное невезение. Все кадровые решения в команде принимает руководство клуба. Как мне кажется, [отставкой Шпилевского] они хотели дать встряску игрокам на ключевом отрезке.

Найти свободного специалиста за три тура до завершения чемпионата – сложная задача, их просто нет. Сейчас с тренером [Гараниным] подписано соглашение на оставшиеся игры текущего сезона. Дальше все будет зависеть от решения руководства клуба и итогов выступления команды», – добавил Никитин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
Глеб Никитин
Встряску нужно было делать сразу после окончания осенней части сезона! Кто такие вещи делает за 3 тура до финиша?! Это всё равно, что бросать жребий - повезет-не повезет! )) Пари НН давно упорно стремится в ФНЛ, так что всё закономерно.
Лидс несколько лет назад нанимал Эллардайса на 3 или 4 матча, правда все равно вылетели
На опыте снял с себя всю ответственность.) Какое руководство клуба? Которое ты сам и назначил? А Шпилевского кто брал на работу после "тщательного анализа и отбора кандидатов"?
Клоун
В Калининграде тихо смеется Измайлов.
Дали бы Шпилевскому до конца доработать.
Шансы на то что нижний наконец вылетит в ФНЛ?)
