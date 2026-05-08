Губернатор о борьбе «Пари НН» за выживание: «Шансы есть. Плотность в таблице зашкаливает»

Губернатор о борьбе «Пари НН» за выживание: шансы есть.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил шансы «Пари НН » в борьбе за сохранение прописки в Мир РПЛ .

После 28 туров нижегородцы занимают в таблице предпоследнее место.

«Шансы есть, для этого команде нужно набирать очки в оставшихся двух играх. Плотность в таблице зашкаливает, и случиться может все, что угодно.

Команда не смогла заработать очки в матчах с прямыми конкурентами. Многое можно списать на банальное невезение. Все кадровые решения в команде принимает руководство клуба. Как мне кажется, [отставкой Шпилевского] они хотели дать встряску игрокам на ключевом отрезке.

Найти свободного специалиста за три тура до завершения чемпионата – сложная задача, их просто нет. Сейчас с тренером [Гараниным] подписано соглашение на оставшиеся игры текущего сезона. Дальше все будет зависеть от решения руководства клуба и итогов выступления команды», – добавил Никитин.