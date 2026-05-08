  • Хавбек «Сочи» Кравцов перед «Зенитом»: «Сделаем все, чтобы победить и продолжить борьбу за выживание»
12

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался в преддверии воскресного матча с «Зенитом» в Мир РПЛ.

После 28 туров южане замыкают таблицу, петербургский клуб занимает 2-е место.

«Сделаем все, чтобы добиться победы в этом матче и продолжить борьбу за выживание. «Зенит» — мой бывший клуб, и я болею за него в чемпионской гонке с «Краснодаром», но у меня есть своя команда, которой всегда стараюсь принести победу в любом матче. Тем более в таком, как будет в этом туре, когда мы смогли сократить отставание от конкурентов и вернули себе шансы спастись от вылета. 

Так что будем выкладываться до конца, чтобы победить в оставшихся матчах. А там уже посмотрим, как сыграют конкуренты и сможем ли мы их обойти», – сказал Кравцов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Победит Кравцов, будет рад Кривцов
Точно подмечено)
Помнится, когда Сочи был на грани вылета, а Зенит уже досрочно чемпионом стал, все писали, что Зенит отдаст очки. Столько громких слов было от Перелина, от Спартануса, от Кузбасса и прочих. Также было недавно перед Оренбургом, что они лягут под Зенит и опять мимо. Сколько раз уже вышеперечисленные «проиграли» всё, чем клялись. Но они будут продолжать. Потому что таким как они неизвестны понятия чести, принципов и тому подобное.

Когда Перелин всеми силами унижал Кордобу. А потом, когда ГСО назвал Кордобу дельфином, оказалось, что Кордоба чуть ли не любимый футболист Перелина и любимый мужчина сразу после мужа.
У Сочи нет выбора, надо играть на победу. Игра пошла, есть шанс выбраться из подвала.
Есть 1% на победу и 4% на ничью. Зенит обязан брать 6/6 очков. Если он дома Сочи проиграет, Семака можно увольнять уже после этого тура.
Отгрузи-ка трёшку на бис, а то пинок под хвост заждался фезручелу днарного. Гыгыгыгыгыгыгыгы...
Семак о «Сочи»: «Будет сложный матч – и для «Зенита», и для соперника. У них появилась возможность сохранить прописку в РПЛ, у нас есть шансы на борьбу за 1-е место»
7 мая, 11:30
«Зенит» проведет церемонию чествования Михаила Кержакова на игре с «Сочи»: «Рекордсмен клуба по числу трофеев попрощается с болельщиками на поле сразу после финального свистка»
6 мая, 16:33
Мусаев, Семак, Карседо, Артига и Осинькин номинированы на приз лучшему тренеру апреля в РПЛ
6 мая, 08:34
