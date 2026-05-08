Хавбек «Сочи» Кравцов перед «Зенитом»: «Сделаем все, чтобы победить и продолжить борьбу за выживание»
Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался в преддверии воскресного матча с «Зенитом» в Мир РПЛ.
После 28 туров южане замыкают таблицу, петербургский клуб занимает 2-е место.
«Сделаем все, чтобы добиться победы в этом матче и продолжить борьбу за выживание. «Зенит» — мой бывший клуб, и я болею за него в чемпионской гонке с «Краснодаром», но у меня есть своя команда, которой всегда стараюсь принести победу в любом матче. Тем более в таком, как будет в этом туре, когда мы смогли сократить отставание от конкурентов и вернули себе шансы спастись от вылета.
Так что будем выкладываться до конца, чтобы победить в оставшихся матчах. А там уже посмотрим, как сыграют конкуренты и сможем ли мы их обойти», – сказал Кравцов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
