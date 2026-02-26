Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем»: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»

Зеедорф об удалении Келли: не думаю, что увидим судью в следующем сезоне ЛЧ.

Экс-полузащитник «Милана», «Интера» и других клубов Кларенс Зеедорф отреагировал на удаление защитника «Ювентуса» Ллойда Келли в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем » (3:2).

На 49-й минуте Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и наступил шипами на заднюю часть ноги хавбека Барыша Йылмаза . Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля. Однако судья на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.

«Даже удаление не повлияло на ход игры, на самом деле оно придало им больше энергии. Даже если это было несправедливо, «Ювентус» отреагировал образцово.

Не думаю, что мы снова увидим этого арбитра в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

У «Ювентуса» был шанс сделать счет 4:0. В футболе не всегда можно победить, но нужно показывать результат и получать аплодисменты болельщиков», – заявил Зеедорф.