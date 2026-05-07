🎥 В Париже напали на фанатку «Баварии». Разбили машину, угрожали убийством

«ПСЖ» со счетом 6:5 по сумме двух встреч обыграл «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов. В столице Пятой республики спортивный успех местной команды традиционно отметили погромами в городе.

Больше 120 человек были задержаны полицией, пишет RMC Sport. Le Figaro сообщает об 11 пострадавших среди гражданских, 23 сотрудника полиции получили повреждения.

В центре Парижа фанаты «ПСЖ» атаковали девушку в футболке «Баварии». Болельщице разбили машину, звучали угрозы убийством. Все это – из-за футболки.

Что же будет, если «ПСЖ» вновь станет чемпионом Европы.