1 мин.
22

🎥 В Париже напали на фанатку «Баварии». Разбили машину, угрожали убийством

«ПСЖ» со счетом 6:5 по сумме двух встреч обыграл «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов. В столице Пятой республики спортивный успех местной команды традиционно отметили погромами в городе. 

Больше 120 человек были задержаны полицией, пишет RMC Sport. Le Figaro сообщает об 11 пострадавших среди гражданских, 23 сотрудника полиции получили повреждения. 

В центре Парижа фанаты «ПСЖ» атаковали девушку в футболке «Баварии». Болельщице разбили машину, звучали угрозы убийством. Все это – из-за футболки.  

Что же будет, если «ПСЖ» вновь станет чемпионом Европы.

logoБавария
logoПСЖ
Клубы
logoЛига чемпионов УЕФА
logoболельщики