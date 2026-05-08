«Краснодар» в финале Кубка России, драка игроков «Реала», МОК оставил в силе санкции в отношении россиян, гол и неприличный жест Роналду и другие новости

1. «Краснодар» одолел «Динамо» (0:0, пенальти – 6:5) в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России: Агкацев отразил удары Тюкавина и Касареса, Аугусто пробил в перекладину. «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в суперфинале 24 мая в «Лужниках». А «Динамо» не выигрывает трофеев 31 год, чемпионами бело-голубые не становились 50 лет.

2. Безумие в «Реале» достигло апогея. Полузащитники Вальверде и Тчуамени подрались в раздевалке на другой день после первого конфликта на тренировке. Федерико упал, ударился о стол, потерял сознание и повредил голову – его увезли в больницу на инвалидном кресле и наложили швы. Уругваец из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней и не сыграет с «Барселоной». Вице-капитан «Мадрида» сделал заявление: «Орельен меня не бил, я сам случайно ударился о стол, немного порезав лоб. Понимаю, что вам проще поверить, будто мы подрались». А Мбаппе громко смеялся, уезжая с базы «Мадрида». Клуб начал дисциплинарное разбирательство в отношении футболистов, будут строгие меры, но продавать Вальверде и Тчуамени не станут. «Сливочные» недовольны утечками информации, «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда».

3. Кубок Стэнли. «Каролина» повела 3-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3-й матч (4:1). Свечников набрал 1+1 и стал 1-й звездой (первый гол в текущем плей-офф), Мичков вновь без очков, Никишин вернулся в состав «Харрикейнс» после сотрясения. 

4. Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации на ограничения в участии белорусских спортсменов в соревнованиях, санкции в отношении россиян остаются в силе. Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил: «Разочарованы, что МОК так и не вынес вердикт по кейсу ОКР. Процесс восстановления затянулся, никаких оснований для этого не видим». Глава МОК Кирсти Ковентри дала понять: «Мы хотим, чтобы все спортсмены участвовали в соревнованиях, и решение по белорусским атлетам это показывает». Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнило: «Ограничения на участие россиян в спортивных мероприятиях связаны с боевыми действиями на Украине, а не с нарушениями антидопинговых правил».

5. Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова: деньги от московского клуба получали 13 судей Первой лиги – от 500 тысяч до 3 млн рублей, экс-директору грозит до 7 лет тюрьмы.

6. Плей-офф НБА. 25 очков и 10 передач Каннингема помогли «Детройту» разобраться с «Кливлендом» (2-0 в серии второго раунда), 31 очко Ривза не спасло «Лейкерс» от проигрыша «Оклахоме» (0-2 в серии). 

7. «Астон Вилла» дома крупно обыграла «Ноттингем Форест» (4:0) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы, «Фрайбург» на своем поле разобрался с «Брагой» (3:1); «Астон Вилла» и «Фрайбург» сыграют в финале ЛЕ 20 мая в Стамбуле. «Кристал Пэлас» победил «Шахтер» (2:1) и в ответном матче полуфинала Лиги конференций, «Страсбур» на своем поле уступил «Райо Вальекано» (0:1); «Пэлас» сыграет с «Райо» в финале ЛК 27 мая в Лейпциге. Испания получила пятую путевку в Лигу чемпионов-2026/27.

8. Андреева, Калинская, Соболенко, Гауфф, Бенчич, Паолини вышли в 3-й круг тысячника в Риме, Захарова выбыла. У мужчин Чилич, Баутиста-Агут, Блокс, Мпетши Перрикар вышли во 2-й круг, Берреттини, Циципас, Хуркач, Шаповалов, Микельсен выбыли.

9. «Аль-Наср» в гостях победил «Аль-Шабаб» (4:2) в перенесенной игре 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии – Роналду забил 971-й гол в карьере и неприличным жестом ответил на скандирование «Месси!», а Жоау Феликс сделал хет-трик. После игры Криштиану вступил в перепалку с тренерским штабом «Аль-Шабаба», которую прекратил арбитр.

10. Новости хоккея. Казахстан досрочно выиграл ЧМ в дивизионе 1А после победы над Украиной и вернулся в элиту. «Металлург» объявил об уходе Ильи Набокова, 23-летний голкипер отправляется в «Колорадо».

11. Пилот «Макларена» Оскар Пиастри – главная цель «Ред Булла» на случай ухода Макса Ферстаппена.

Цитаты дня:

Скопинцев о Сталине: «Для предыдущих поколений был знаковой фигурой, наверное. Много слышал о нем от бабушки и дедушки – давали положительную характеристику по большей части»

Алексей Попов против мата в эфирах: «Если комментатор пытается опуститься ниже уровня аудитории, куда мы идем? Если человек любит спорт, это не значит, что он должен быть быдлом»

Шон Стрикленд: «Я ударил отца, он упал и начал плакать. Это было разочарованием – для меня он был самым страшным человеком, а потом ты смотришь на эту ноющую сучку»

Гандболистка Семина о победе Лью на Играх-2026: «Трусова 251 балл набрала и стала второй, Медведева – 238. И тут – 226, и это первое место... Просто смешно на это смотреть»

Скопинцев о МAX: «Я там есть, мне окей. Люди думают, что там за ними следят, но меня это не беспокоит. Кому мы нужны?»

Глава РПЛ Алаев: «Призываю фанатов вернуться на все матчи. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах»

Рэпер Гуди о бое с Дзюбой: «Не забывайте, что он – футболист, а они умеют драться только стульями в «Кофемании»

Да уж . Что творится в Реале .Сладенькие совсем оборзели . Нужны жесткие меры со стороны руководства . Показательную порку устроить , замариновать на скамейке особо борзых.
Всё больше напоминает медиафутбольное авно
Не мешало бы даже образцово показательно избавиться от кого нибудь(например от зачинщика ссоры) а ещё несколько человек очень сильно оштрафовать а возможно даже и отправить в дубль. Только такие методы приведут в чувства нынешних игроков Реала, но похоже Перес никогда не пойдёт на это. Он уже стал слишком стар и слаб чтобы принимать жёсткие и смелые решения. Ему проще пустить всё на самотёк в надежде что возможно всё само собой наладится, ну или новый тренер придёт и словно волшебник вмиг всё исправит, а нет то он и его через пол года уволит.
Странные решения Гусева, убрать штатного пенальтиста Динамо, Осипенко и Оставить на пеналях Лунёва, который их вообще не ловит, говорит о его компетентности.
может вы чего-то не знаете? вдруг на тренировках Осипенко мажет 10 из 10 ,а Лунёв эти 10 тащит..
Вот вы хорошую отмазку для Гусева придумали.
Реалу срочно требуется твердая рука и меры, которые в свое время приняло руководство ПСЖ к обленившимся инфантилам вроде Неймара. Результаты не заставили себя ждать. Веры в то, что это стадо индивидуалистов сможет играть в одном оркестре, нет от слова совсем. Даже в эпоху галактикос такой дичи не происходило.
Тем временем судейский беспредел в пользу Краснодара не прекращается. Вчера в ворота Динамо назначили 8 пенальти!
Подскажите пожалуйста, кто в курсе. На суперфинал кубка фан уйди нужно оформлять?
Да
Подрались в раздевалке, упал, потерял сознание, наложили швы, пропустит 14 дней, сделал заявление, громко засмеялся, начал строгие меры, не станут не довольны. Зачем весь этот текст вокруг заголовков?)
Мне кажется, рэпера Гуди нужно командировать в раздевалку «Реала». Пусть проведёт бои с Вальверде, Тчуамени и Рюдигером. И финальный бой – со столом.
Эмери, в шестой раз в финале еврокубков 👌
Классное видео, как же здорово, что Витинья доверяет виши деркос...
Мбаппе это шикарный кадр, который полностью описывает производящее в реале
