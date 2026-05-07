Зюле заканчивает карьеру в 30 лет. Вспомнил, как боролся с лишним весом

В 30 лет Никлас Зюле объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. В матче 30-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» защитник получил травму – немец в тот момент думал, что в третий раз за карьеру порвал «кресты».

Повреждение не оказалось столь тяжелым, но для Никласа стало ясно: он больше не может продолжать играть в футбол.

Немец последние годы боролся с лишним весом, сложности начались еще в «Баварии». После объявления о завершении карьеры Зюле вспомнил, через что ему пришлось пройти:

«Еще Юпп Хайнкес подсветил мою проблему с лишним весом. По четвергам в «Баварии» проводили взвешивание. Всю среду я вообще ничего не ел, весь день голодал. И каждый вечер дома ходил в сауну, надев дождевик. На следующий день я весил на два с половиной килограмма меньше. Это экстремально.

Сауна располагалась в подвале. После целого дня, проведенного без еды, после посещения сауны в дождевике мне приходилось подниматься на три лестничных пролета, чтобы добраться до спальни. В один день я открыл окно, высунулся наружу и минут 10 просто дышал – мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок.

А на выходных мы играли. После одного матча, в котором мы победили, Хайнкес сказал мне: «Видишь? Сегодня ты сыграл намного лучше». Но на самом деле вес успел вернуться и был точно таким же, как и до всех экстремальных процедур».

Теперь можешь отдохнуть, легенда.