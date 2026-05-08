Барколя интересен «Арсеналу», «Барселоне» и «Ливерпулю»

«Арсенал » всерьез заинтересовался вингером «ПСЖ » Брэдли Барколя .

«Канониры» собрали всю необходимую информацию о французе.

Также за Барколя следят «Барселона » и «Ливерпуль ».

В 26 матчах сезона Лиги 1 на счету Барколя 10 голов и 1 ассист.