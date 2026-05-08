Барколя интересен «Арсеналу», «Барселоне» и «Ливерпулю»

«Арсенал» всерьез заинтересовался вингером «ПСЖ» Брэдли Барколя.

«Канониры» собрали всю необходимую информацию о французе.

Также за Барколя следят «Барселона» и «Ливерпуль».

В 26 матчах сезона Лиги 1 на счету Барколя 10 голов и 1 ассист.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
расчищают место под Батракова
Ответ netuda
Батраколя.
Защищаться не любит и мяч передерживает. Хвича как тактическая единица на порядок сильнее. Но скорость и техника у него топ, конечно.
Ответ пяпп
сравнил) грузин играет сейчас на уровне претендента на золотой мяч
Ответ sonny91
Хвича очень хорош, но в год ЧМ он мячик не получит. Для этого надо зажечь и на ЧМ, где Грузии не будет.
Прилично сдал в этом сезоне. Стал меньше играть в пас, в итоге в голах не прибавил, в статистике потерял. Энрике отдаст его без сожаления, на подходе каждый десятый в лиге.
Обмен на Мартинелли
Я вообще не думаю, что кто-то кроме Рамуша уйдет из ПСЖ.
Барколя лидер по голам в Лиге-1 вместе с Дембеле.
Свою часть работы для ротации Энрике он идеально выполняет, чтобы давать отдыхать Хвиче и Дуэ.
Не думаю,что Энрике его отпустит.
Ответ Leko90
Сам Барколя может захотеть сменить обстановку и набрать медийности.
Он уже все выиграл в ПСЖ, возможно пора попробовать себя в новом чемпионате.
В Ливерпуле как раз проблемы на флангах, там он должен быть основным.
Арсеналу пригодился бы. Троссард стареет, Габриэль не всегда тянет.
Барколя перестал быть определяющим игроком в ПСЖ, от его ухода они ничего не потеряют
Ответ ID89
Совершенно с вами не согласен. Абсолютно поверхностный вывод. Он очень много пользы приносит команде, даже после выхода на замену. В этом сезоне смотрится ничуть не хуже Дуэ. Отпускать его нет никакого смысла для ПСЖ, потому что адекватной альтернативы на рынке сейчас просто нет.
Ответ Парень со двора Шмурнова
Ян Диоманде
Барколя когда на кураже это блин самый опасный игрок в мире, но надо чё-то делать с этой магией, что из пары Барколя—Дуэ всегда только один в хорошей форме, и они как выключатель полюсами меняются весь сезон.
А какой смысл ему оставаться в Псж?) вряд ли он хочет быть запасным. Если не будет играть в основе, то надо менять команду
Ответ Иван Никулин_1116720319
Барколя даже близко не запасной.
Ответ Крушение баварского драндулета
Ну и не игрок основы) вон и с Баварией в основе не вышел
В Барсу, вместо уходящего Рафинья, Арсеналу не подойдет, а Ливерпуль в болоте
