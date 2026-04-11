🎥 Мотиватор Артета. Теперь игроки тренируются под тиктоки

Микель Артета никогда не перестанет удивлять своим креативным подходом к мотивированию подопечных. Про фокус с лампочкой недавно весело напомнил «Байер» .

После вылета из двух турниров «канонирам» был необходим заряд от тренера. Журналисты запечатлели, как игроки проводят крайне необычную тренировку перед победным матчем против «Спортинга».

Микель позже объяснил, что такие упражнения помогают не только тренировать концентрацию, но и работать над командным духом.

Перед игрой с «Борнмутом» в 32-м туре АПЛ на тренировке «Арсенала» заметили огромные экраны.

Фанаты гадали, что Артета показывал подопечным. Как оказалось, тренер включил на фон ролики о «канонирах» из «ТикТока». Футболисты тренировались под ИИ-песню о своей команде.

Болельщики теперь шутят, что до такого приема не додумался бы даже Тед Лассо.