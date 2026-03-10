🎥 «Байер» не забыл мощную речь Артеты о лампочке. Модифицировали раздевалку для гостей

В 2022 году перед матчем с «Брайтоном» Микель Артета произнес великую речь , используя лампочку для мотивации игроков:

«Сегодня я хочу увидеть команду, которая связана, ведь сама по себе лампочка – ничто. Я хочу увидеть команду, которая связана между собой, а потому сияет. Вы должны передавать друг другу свет, энергию, страсть, свой футбол».

Тогда лампочка «Арсеналу» не помогла, «канониры» уступили «Брайтону» со счетом 1:2.

Медиаслужба «Байера» решила перестраховаться перед битвой с лидером АПЛ и лигового этапа ЛЧ. Админ «фармацевтов» заклеил все розетки в гостевой раздевалке «БайАрены»– никаких лампочек перед важным матчем плей-офф Лиги чемпионов.

«Байер» забавно ведет соцсети. После жеребьевки плей-офф ЛЧ «аспириновые» радовались тому, что не вышли на «Баварию», с которой могли встретиться три раза подряд. А с «Арсеналом» «фармацевты» даже нашли кое-что общее .

Надеемся, заклеенные розетки «Байер» выручат.