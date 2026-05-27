  • Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
В Испании ограбили дом игрока «Валенсии».

Вингера «Валенсии» Ларжи Рамазани ограбили в Испании. 

Инцидент произошел вечером 23 мая, когда команда играла с «Барселоной» в 38-м туре Ла Лиги (3:1). Когда футболист находился на матче, как минимум двое злоумышленников проникли в его виллу в Бетере, пишет Las Provincias. 

Они перепрыгнули через забор, а потом забрались в дом через окно. На вилле Рамазани установлена сигнализация, но в тот день она не работала. 

Утверждается, что преступники знали о планах Ларжи отправиться в отпуск на следующий день – он уже собрал чемоданы, с которыми собирался полететь в Лондон. Грабителям осталось только погрузить их в свой автомобиль. Также они забрали чемоданы брата и двоих друзей футболиста, которые живут с ним.

Ни соседи, ни частная служба безопасности жилого комплекса не заметили ничего подозрительного. Рамазани узнал об ограблении, только когда вернулся домой. 

Игрок «Валенсии» обратился в Гражданскую гвардию Испании. Ее сотрудники, прибывшие на место происшествия, провели тщательный осмотр виллы и прилегающей территории. Они искали отпечатки пальцев, обуви и любые возможные биологические следы грабителей. Однако все указывает на то, что преступники использовали перчатки и балаклавы.

По первоначальной оценке футболиста, сумма ущерба превышает 100 000 евро – злоумышленники украли наличные, ювелирные изделия, дизайнерскую одежду и другие ценные вещи. 

Отмечается, что ранее Ларжи выкладывал на YouTube видео, на котором проводит экскурсию по своей вилле, тем самым обнародовав свой адрес. В ролике подробно показана планировка дома. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Las Provincias
Всё-равно на Альвареса не хватит(
Ответwodziegg
Это было смешно (фан Барсы)
Вот такая жизнь нынче в Европах. Преступности нуль. Цветущий сад. Но показывать свой дом в ролике на Ютуб - это конечно умища палату нужно иметь. Впрочем, чего еще ждать от футбольного человека. Хорошо что наши власти позаботились о безопасности наших футболистов и заблаговременно заблочили Ютуб.
ОтветDenosaur
А если в православно рутуб выложит? Ограбят? Или рутуб смотрят только законопослушные?
Ответdivannyi expert
Только законопослушные. А как иначе? Все преступники уже давно в Европы убежали.
Вспомнилось, как рэпер Pope Smoke выложил в соцсетях фотки с пачками денег, спалив адрес. Вскоре малолетние гангстеры ворвались к нему, ограбили и застрелили
ОтветDamir Wins
Родился, поносил часы ролекс, умер )
ОтветDamir Wins
Friendly Fire? ))
Нужно быть скромнее 👌
Привет MTV, с вами Ларжи Рамазани! Это передача "По домам" и добро пожаловать ко мне в дом! 🤙😎
ОтветВасилий Петров
Вечер в хату
А вот тут панель сигнализации. Ввожу код и, видите, сигнализация снята!
Дураков всегда и везде лечат. Аксиома.
По европейским меркам тут все прилично, хоть не руку с дорогими часами отрубают как в Лондоне... Забавно, что видя все это наши соевые либералы продолжают мечтать о "процветающем Западе" и пытаться принести этот весь кошмар к нам.
Покупать драгоценности и одежду на 100+ тыся евро ✅
Нанять охрану за меньшие деньги ❌
Типичный футболист.
В футболе иногда мячом в голову попадают.
