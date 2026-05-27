  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
Видео
0

Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом

Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой.

Стала известна тайна мемного видео с покидающим «Манчестер Сити» тренером Пепом Гвардиолой.

В 2020 году в соцсетях завирусился ролик, в котором испанец по ходу матча Кубка Англии против «Арсенала» разговаривает с кем-то, сидя рядом с пустым креслом.

Эту историю на прощальном мероприятии по случаю ухода Гвардиолы вспомнил полузащитник Бернарду Силва.

Он спросил у Пепа, с кем тот общался. Гвардиола, увидев видео, рассмеялся и в то же время смутился, однако ответа на вопрос у него не нашлось.

Сегодня официальный аккаунт Кубка Англии в своих соцсетях опубликовал расширенную версию ролика.

Оказалось, что Гвардиола беседовал со своими помощниками Хуанмой Лильо и Родольфо Боррелем.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?258 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Кубка Англии в X
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoХуанма Лильо
ахахаха
logoСборная Англии по футболу
видео
Родольфо Боррель
logoпремьер-лига Англия
мемы

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Оператор красавчик
Я последний раз себя чувствовал также, когда мне рассказали, что Деда Мороза не существует
Ответsqynpcmf7w
Я последний раз себя чувствовал также, когда мне рассказали, что Деда Мороза не существует
в смысле не существует?😱😱😱
ОтветМаксим Черкашин
в смысле не существует?😱😱😱
Не напрягайся. Это всего лишь одна из гипотез.
Многие специалисты склоняются к тому, что Дед Мороз не только существует, но даже более реален, нежели неверующие в него люди
Ну вот зачем?
Все теперь ясно и логично.
Минус одна "вечная" загадка лосого шарлатана.
Прикрывают секрет Пепа, используя нейросетевой генер, но меня так просто не обдурить)
Нейронкой расширили видео, чтобы все подумали, что Пеп не шиз, но нас, спортсовских, не проведёшь!
Это монтаж, а тот ролик, который завирусился - оригинал)
Раньше было смешнее😃
Блин, а мне вчера неизвестный голос в голове попросил лайкнуть парня, который выдвинул другую гипотезу.( Больше не слушаюсь не известных голосов, если они не представятся...)
Попытка с нейронкой неплохая, но мы то всё понимаем.
Да бросьте вы, там человек- невидимка сидит,Англия всё- таки. Мы не видим Пеп то видит.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майкл Джордан записал обращение к Гвардиоле: «Привет, Пеп, поздравляю тебя с невероятной карьерой. Наслаждайся отдыхом и двигайся вперед».
26 мая, 06:44Видео
Бернарду спросил Гвардиолу, с кем он разговаривал, сидя рядом с пустым креслом. Пеп засмущался и ничего не ответил
25 мая, 22:40Видео
«Это было чертовски весело!» Прощальная речь Пепа на «Этихаде» – с переводом на русский
25 мая, 09:15ВидеоСпортс"
Фанаты «Виллы» в шутку скандировали Гвардиоле «Утром тебя уволят» и «Ты просто отстойная версия Унаи Эмери»
24 мая, 16:20
Рекомендуем
Главные новости
Россия проиграла Египту с 1 ударом в створ, Месси едет на 6-й ЧМ, «Барса» разрывает рынок, Неймар опять сломался, ИИХФ отменила недопуск России, не стало Клода Лемье и другие новости
21 минуту назад
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
41 минуту назадТесты и игры
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ. Планов на отпуск не было»
41 минуту назад
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
сегодня, 03:22
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Ко всем новостям
Последние новости
Дивеев про 0:1 с Египтом: «Поняли, на что мы способны, где есть проблемы, а где – нет. Бывает суета, нелепые потери. Мармуш – мировой игрок, ему многое удавалось»
6 минут назад
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
56 минут назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Рекомендуем