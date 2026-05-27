Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
В 2020 году в соцсетях завирусился ролик, в котором испанец по ходу матча Кубка Англии против «Арсенала» разговаривает с кем-то, сидя рядом с пустым креслом.
Эту историю на прощальном мероприятии по случаю ухода Гвардиолы вспомнил полузащитник Бернарду Силва.
Он спросил у Пепа, с кем тот общался. Гвардиола, увидев видео, рассмеялся и в то же время смутился, однако ответа на вопрос у него не нашлось.
Сегодня официальный аккаунт Кубка Англии в своих соцсетях опубликовал расширенную версию ролика.
Оказалось, что Гвардиола беседовал со своими помощниками Хуанмой Лильо и Родольфо Боррелем.
Источник: аккаунт Кубка Англии в X
Все теперь ясно и логично.
Минус одна "вечная" загадка лосого шарлатана.