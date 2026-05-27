Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом

Стала известна тайна мемного видео с покидающим «Манчестер Сити » тренером Пепом Гвардиолой .

В 2020 году в соцсетях завирусился ролик, в котором испанец по ходу матча Кубка Англии против «Арсенала » разговаривает с кем-то, сидя рядом с пустым креслом.

Эту историю на прощальном мероприятии по случаю ухода Гвардиолы вспомнил полузащитник Бернарду Силва.

Он спросил у Пепа , с кем тот общался. Гвардиола, увидев видео, рассмеялся и в то же время смутился, однако ответа на вопрос у него не нашлось.

Сегодня официальный аккаунт Кубка Англии в своих соцсетях опубликовал расширенную версию ролика.

Оказалось, что Гвардиола беседовал со своими помощниками Хуанмой Лильо и Родольфо Боррелем.