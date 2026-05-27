Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»

Кандидат в президенты «Реала»: хотел бы тренера калибра Клоппа, а не Моуринью.

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме поделился мыслями насчет нового главного тренера.

– Мог бы Жозе Моуринью стать кандидатом на пост главного тренера при вас?

– Я не могу говорить о человеке, когда даже не знаю, действительно ли он связан [с Пересом]. Мой проект совершенно другой, поэтому такие вопросы стоит адресовать тем, кто с ним общается.

– Можете ли вы раскрыть хоть какие-то детали по спортивной части?

– Мы назначим тренера, который подходит под долгосрочный проект. Сосьос будут очень гордиться тем профилем, который мы выберем для «Реал Мадрид». Это проект, который должен вызывать воодушевление с первого дня, но при этом создавать по-настоящему профессиональную структуру с четкой иерархией, организацией и реальными управленческими возможностями.

– Этот человек уже работал в «Реале» раньше?

– Нет. «Реал» не может продолжать работать в рамках краткосрочных перспектив. Сейчас настал момент для настоящей смены цикла. Конечно, все, что было достигнуто до сих пор, заслуживает признания, но наше предложение – это строительство проекта на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу в рамках другой модели профессионализации и модернизации.

– Юрген Клопп – это реальная возможность?

– Мы рассматриваем варианты среди лучших тренеров мирового футбола – людей с таким уровнем опыта и лидерских качеств, который необходим для управления таким клубом, как «Реал». Естественно, я был бы рад, если бы тренеры такого калибра возглавляли команду.

– Но конкретно с Клоппом есть вариант?

– На данном этапе я не могу сказать, да или нет. Этими переговорами занимаются спортивные специалисты, работающие в рамках проекта, и больше я пока сказать не могу. Посмотрим в ближайшие дни, – ответил бизнесмен.