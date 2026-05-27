Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме поделился мыслями насчет нового главного тренера.
– Мог бы Жозе Моуринью стать кандидатом на пост главного тренера при вас?
– Я не могу говорить о человеке, когда даже не знаю, действительно ли он связан [с Пересом]. Мой проект совершенно другой, поэтому такие вопросы стоит адресовать тем, кто с ним общается.
– Можете ли вы раскрыть хоть какие-то детали по спортивной части?
– Мы назначим тренера, который подходит под долгосрочный проект. Сосьос будут очень гордиться тем профилем, который мы выберем для «Реал Мадрид». Это проект, который должен вызывать воодушевление с первого дня, но при этом создавать по-настоящему профессиональную структуру с четкой иерархией, организацией и реальными управленческими возможностями.
– Этот человек уже работал в «Реале» раньше?
– Нет. «Реал» не может продолжать работать в рамках краткосрочных перспектив. Сейчас настал момент для настоящей смены цикла. Конечно, все, что было достигнуто до сих пор, заслуживает признания, но наше предложение – это строительство проекта на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу в рамках другой модели профессионализации и модернизации.
– Юрген Клопп – это реальная возможность?
– Мы рассматриваем варианты среди лучших тренеров мирового футбола – людей с таким уровнем опыта и лидерских качеств, который необходим для управления таким клубом, как «Реал». Естественно, я был бы рад, если бы тренеры такого калибра возглавляли команду.
– Но конкретно с Клоппом есть вариант?
– На данном этапе я не могу сказать, да или нет. Этими переговорами занимаются спортивные специалисты, работающие в рамках проекта, и больше я пока сказать не могу. Посмотрим в ближайшие дни, – ответил бизнесмен.
Клоппа в Реале не будет точно, 2 звезды якобы подписанные - это будет какой-нибудь Бернарду и Родри, которого подписать легко, типа звездные имена же. Холанда никакого МС не отпустит и Реалу он в принципе не нужен. Просто все минусы Переса называет и говорит, что типа их исправит. Но может в это кто-то и поверит и через 4 года проголосуют, если он все эти годы будет рассказывать эти сказки.
Нет, он вполне успешно использует в своих интервью просчеты Переса и играет на публику, но опять никакой конкретики.
Рауль — мой любимый игрок, лучше него для меня никого нет и не будет.
Но, почему он обязательно хороший тренер? Пока предпосылки по академии хуже, чем у Арбелоа. Явно хуже, чем у Алонсо.
Почему Рауль должен быть сильнее Моуриньо как кандидат? Имхо, Моур прямо сейчас — лучший вариант из доступных, так как Анчелотти пока не вернуть, Зизу смотрит в сборную Франции, а Клопп не хочет тренировать, и на фоне Зизу и Анчелотти это еще более рискованный вариант, чем Моуриньо.
P.S. Вместо Клоппа я бы лучше на Йоахима Лева посмотрел. Парфюмер ставил шикарный футбол, плюс защеку Флику точно насует)