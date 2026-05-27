  Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме поделился мыслями насчет нового главного тренера.

– Мог бы Жозе Моуринью стать кандидатом на пост главного тренера при вас?

– Я не могу говорить о человеке, когда даже не знаю, действительно ли он связан [с Пересом]. Мой проект совершенно другой, поэтому такие вопросы стоит адресовать тем, кто с ним общается.

– Можете ли вы раскрыть хоть какие-то детали по спортивной части?

– Мы назначим тренера, который подходит под долгосрочный проект. Сосьос будут очень гордиться тем профилем, который мы выберем для «Реал Мадрид». Это проект, который должен вызывать воодушевление с первого дня, но при этом создавать по-настоящему профессиональную структуру с четкой иерархией, организацией и реальными управленческими возможностями.

– Этот человек уже работал в «Реале» раньше?

– Нет. «Реал» не может продолжать работать в рамках краткосрочных перспектив. Сейчас настал момент для настоящей смены цикла. Конечно, все, что было достигнуто до сих пор, заслуживает признания, но наше предложение – это строительство проекта на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу в рамках другой модели профессионализации и модернизации.

– Юрген Клопп – это реальная возможность?

– Мы рассматриваем варианты среди лучших тренеров мирового футбола – людей с таким уровнем опыта и лидерских качеств, который необходим для управления таким клубом, как «Реал». Естественно, я был бы рад, если бы тренеры такого калибра возглавляли команду.

– Но конкретно с Клоппом есть вариант?

– На данном этапе я не могу сказать, да или нет. Этими переговорами занимаются спортивные специалисты, работающие в рамках проекта, и больше я пока сказать не могу. Посмотрим в ближайшие дни, – ответил бизнесмен.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Спортс так упорно освещает эту предвыборную гонку, что я уже готов идти на избирательный участок или где там эти пеньки под сенью олив расположены?
Ответ_FoX-
По факсу отправим. Как в прошлый раз. Наши голоса важны
Каждое его интервью - то, что хотят многие услышать, но 99% сказанного - пустой трёп.
Клоппа в Реале не будет точно, 2 звезды якобы подписанные - это будет какой-нибудь Бернарду и Родри, которого подписать легко, типа звездные имена же. Холанда никакого МС не отпустит и Реалу он в принципе не нужен. Просто все минусы Переса называет и говорит, что типа их исправит. Но может в это кто-то и поверит и через 4 года проголосуют, если он все эти годы будет рассказывать эти сказки.
ОтветMadridista CF
Через 4 года не факт, что будут выборы. Перес же топит за приватизацию. Это возможно последние выборы
ОтветMadridista CF
Типичный популист, что с них взять. Не может объяснить, зачем Реалу Клоппа возвращать из отпуска. Клопп что, у Гвардиолы 10 титулов отобрал в Англии, или, может, это не у него Реал ЛЧ отбирал? Забавно, что карманные журналисты не задают ему такие вопросы)
Клопп не лучше Моуриньо. Юрген ищет только 100% подходящие ему супер-проекты. А Моур работает даже в Бахче и Тотенхеме
Ой, ну понеслось... Что-то подобное от Тодда Боули в свое время звучало.

Нет, он вполне успешно использует в своих интервью просчеты Переса и играет на публику, но опять никакой конкретики.
ОтветU
Отмена приватизации - это достаточно конкретно.
ОтветS_Vladimirov
Скорее не отмена, а её недопущение. И это ключевой козырь в его борьбе с Пересом. Многие сосьос не хотят приватизации клуба.
Не хотелось бы видеть Клоппа в этом гадюшнике!
Тут ниже пишут про Рауля и то, что стоит мол его назначить тренером и вот Перес уже не конкурент.
Рауль — мой любимый игрок, лучше него для меня никого нет и не будет.

Но, почему он обязательно хороший тренер? Пока предпосылки по академии хуже, чем у Арбелоа. Явно хуже, чем у Алонсо.

Почему Рауль должен быть сильнее Моуриньо как кандидат? Имхо, Моур прямо сейчас — лучший вариант из доступных, так как Анчелотти пока не вернуть, Зизу смотрит в сборную Франции, а Клопп не хочет тренировать, и на фоне Зизу и Анчелотти это еще более рискованный вариант, чем Моуриньо.

P.S. Вместо Клоппа я бы лучше на Йоахима Лева посмотрел. Парфюмер ставил шикарный футбол, плюс защеку Флику точно насует)
Если объявит, что Клопп согласен возглавить Реал в случае его победы, то шансы резко улучшатся. Как более реальный вариант - Рауль на тренерском посту. Плюс, отмена планов по приватизации. В общем, есть шансы.
ОтветS_Vladimirov
Клопп уже отказался, а он всё использует его имя в предвыборной программе.
ОтветИван Лапин
На самом деле союз с Раулем был бы значительно сильнее. Если Рауль выскажется в пользу Рикельме, согласится на тренерство и эта пара пойдёт под лозунгом вроде: "Не позволим продать Реал американцам", то очевидность победы Переса перестанет быть такой однозначной.
Вот и мина замедленного действия!
Родри вряд ли. На его позиции в Реале есть кому играть, да и он после пропуска из-за травмы прошлого сезона - в этом на прежний уровень так и не вышел. А вот Бернарду Реал вполне может подписать. Во первых он свободный агент(а Реал очень любит таких) а во вторых он мог бы стать именно тем игроком в полузащите которого не хватало команде, если будет играть под атакующим полузащитником.
ОтветДмитрий_1116251224
Интересно, это в Реале может сегодня играть хотя бы на уровне 70% -процентного Родри?
Ответ&_Bishep_&
А кто сказал что условному Моуриньо нужен будет опорник именно с такими качествами как у Родри? У Мауриньо совсем другой взгляд на футбол и поэтому между Родри и Тчуамени он однозначно выберет француза. Да и не только Мауриньо так сделает а как минимум половина тренеров, потому как Родри это игрок под комбинационный футбол а многие современные "успешные" тренеры от него отказываются и всё больше предпочитают добиваться результата за счёт быстрых контратак, стандартов и индивидуальных качеств игроков атаки.
Хватит трепаться, дай нам Моуриньо и трансферы, мы хотим шоу!
Материалы по теме
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
26 мая, 21:02
Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня. На пост претендуют Перес и Рикельме
26 мая, 20:20
Моуринью согласовал с «Реалом» контракт по схеме «2+1» с продлением в случае победы в Ла Лиге. Он возглавит команду лишь в случае переизбрания Переса (As)
26 мая, 10:53
