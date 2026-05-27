Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
ESPN составил рейтинг лучших сезонов в тренерской карьере Пепа Гвардиолы.
Испанец провел 18 сезонов в различных командах, начиная с «Барселоны Б» и заканчивая «Манчестер Сити».
В пятерку лучших сезонов в карьере специалиста вошли:
1. «Барселона»-2010/11 – 2,53 очка за тур в Ла Лиге, трофеи – Лига чемпионов, Ла Лига, Суперкубок Испании.
2. «Барселона»-2008/09 – 2,29 очка за тур, трофеи – Лига чемпионов, Ла Лига, Кубок Испании.
3. «Манчестер Сити»-2022/23 – 2,34 очка за тур, трофеи – Лига чемпионов, АПЛ, Кубок Англии.
4. «Бавария»-2013/14 – 2,65 очка за тур, трофеи – Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ, Бундеслига, Кубок Германии.
5. «Манчестер Сити»-2017/18 – 2,63 очка за тур, трофеи – АПЛ, Кубок лиги.
Худшим признан сезон-2016/17, когда «горожане» набирали 2,05 очка за тур и ничего не выиграли. Текущий сезон расположился на 15-м месте.
Вот это был самый близкий квадрупл в истории.