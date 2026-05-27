  • Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
ESPN считает сезон-2010/11 лучшим в карьере Гвардиолы.

ESPN составил рейтинг лучших сезонов в тренерской карьере Пепа Гвардиолы.

Испанец провел 18 сезонов в различных командах, начиная с «Барселоны Б» и заканчивая «Манчестер Сити».

В пятерку лучших сезонов в карьере специалиста вошли:

1. «Барселона»-2010/11 – 2,53 очка за тур в Ла Лиге, трофеи – Лига чемпионов, Ла Лига, Суперкубок Испании.

2. «Барселона»-2008/09 – 2,29 очка за тур, трофеи – Лига чемпионов, Ла Лига, Кубок Испании.

3. «Манчестер Сити»-2022/23 – 2,34 очка за тур, трофеи – Лига чемпионов, АПЛ, Кубок Англии.

4. «Бавария»-2013/14 – 2,65 очка за тур, трофеи – Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ, Бундеслига, Кубок Германии.

5. «Манчестер Сити»-2017/18 – 2,63 очка за тур, трофеи – АПЛ, Кубок лиги.

Худшим признан сезон-2016/17, когда «горожане» набирали 2,05 очка за тур и ничего не выиграли. Текущий сезон расположился на 15-м месте.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Комментарии

Неплохой послужной список и цифры для пока ещё второго из тренеров по титулам в истории футбола Пепа Гвардиолы! Великая Барса и потрясающий Сити с треблами и 41 титул в свои 55 лет) Блестящая карьера - без вопросов!
Ну как сказать. В первом сезоне в Сити хоть и не было трофеев, но сходу была классная игра весь сезон, не хватало только реализации моментов+ донные Браво и Кабальеро пускали едва ли не все что летело в створ. Так что я бы не назвал тот сезон худшим. Худший с запасом это прошлый сезон, когда в середине сезона был просто адский провал не только с кучей поражений, но и с ужасающий игрой
В первом сезоне проблем хватало, и было ясно, что подбор игроков, особенно в обороне, не подходит под модель игры Пепа.
да, прошлый сезон худший Пепа с большим отрывом, согласен. понятно, что позиция разыгрывающего опорника для Пепа святая, но не настолько же должен быть провал, если её подбили...
Если бы не Тухель, то сезон 2020/2021 Пеп закончил бы с квадруплом, кек.
Вот это был самый близкий квадрупл в истории.
Там еще состав Гвардиола странный выставил, вместо Кансело играл Зинченко, вместо Агуэро/Жезуса был Де Брюйне на ложной девятке
проклятый Туфель (нет)!
Последний сезон Пепа в Баварии (2015/16) — один из лучших в его карьере. Та Бавария блистала по игре, опередила сумасшедшую «Боруссию» Тухеля (которая набрала больше очков, чем чемпионский «Дортмунд» Клоппа) и вышла бы в финал ЛЧ, если бы не гол из офсайда Атлетико.
