Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
Мареска хочет видеть Энцо в «Сити».
Переход Энцо Фернандеса из «Челси» в «Манчестер Сити» этим летом реален, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Энцо Мареска очень хочет подписать игрока. Будущий тренер «Сити» считает, что Энцо – тот тип футболиста, которого сейчас не хватает «горожанам».
«Реал» и «ПСЖ» также включили хавбека в свой шорт-лист.
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
Просто за сумму 150 и выше.
И хрен бы с ним, мне Энцо как игрок нравится, но вся эта мыльная опера не стоит примерно ничего.
Я помню, когда Дрогба "уходил" на протяжении 3-х лет, Лэмпс был близок к Интеру, ходили слухи про Терри в Сити - тогда да, чемпионские команды, краеугольные футболисты, не хотелось терять лучших игроков в истории клуба причём до первой ЛЧ, ещё на пике. И даже тогда "ни один игрок не важнее клуба".
А сейчас что?
Хоть всех 11 выкинь и набери 11 новых - наплевать.
10-е место, нет еврокубков, позорно абсолютно не вышли даже в ЛЕ (ещё и начали из этого в СМИ лепить что-то клёвое, лол), уже несколько месяцев бесконечного нытья и слухов.
Мне нравятся некоторые игроки, вполне допускаю, что Челси при Алонсо станет стабильнее и вернётся в топ-4, не всё так плохо, но держаться хоть за кого-то из этих футболистов нет вообще никакого смысла и уж точно должно быть какое-то самоуважение у клуба.