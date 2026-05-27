  Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)

Мареска хочет видеть Энцо в «Сити».

Переход Энцо Фернандеса из «Челси» в «Манчестер Сити» этим летом реален, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. 

Энцо Мареска очень хочет подписать игрока. Будущий тренер «Сити» считает, что Энцо – тот тип футболиста, которого сейчас не хватает «горожанам».

«Реал» и «ПСЖ» также включили хавбека в свой шорт-лист.

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
150млн и он ваш
зато Палмер сыграет наконец под напом, если тоже не продадут
Если Мареска хочет Энцо, ещё и Андерсона будет тяжело потянуть
Энцо хочет Энцо
Сити купит обоих в случае продажи Родри + продаж молодежи из академии + за 2 место АПЛ прибыль
175кк и можно говорить
Этот Плеттенберг больше всего ошибается в сторону именно английских клубов. Так что будем считать эту информацию лёгким разгоном перед ТО
Комментарий удален модератором
ОтветBusk
Комментарий удален модератором
Бывают же идиоты.
ОтветРенат Губайдуллин
Бывают же идиоты.
Не сомневались.
Поскорее бы его слили.
за 150 продать и забыть
Скорее всего игры агента, Энцо слишком дорогой для всех. Реалу нужен плеймейкер из глубины, Сити хочет Андерсона, который моложе, лучше и дешевле Энцо. ПСЖ тут просто за компанию написали.
Да вполне реален, конечно.
Просто за сумму 150 и выше.

И хрен бы с ним, мне Энцо как игрок нравится, но вся эта мыльная опера не стоит примерно ничего.
Я помню, когда Дрогба "уходил" на протяжении 3-х лет, Лэмпс был близок к Интеру, ходили слухи про Терри в Сити - тогда да, чемпионские команды, краеугольные футболисты, не хотелось терять лучших игроков в истории клуба причём до первой ЛЧ, ещё на пике. И даже тогда "ни один игрок не важнее клуба".

А сейчас что?
Хоть всех 11 выкинь и набери 11 новых - наплевать.
10-е место, нет еврокубков, позорно абсолютно не вышли даже в ЛЕ (ещё и начали из этого в СМИ лепить что-то клёвое, лол), уже несколько месяцев бесконечного нытья и слухов.

Мне нравятся некоторые игроки, вполне допускаю, что Челси при Алонсо станет стабильнее и вернётся в топ-4, не всё так плохо, но держаться хоть за кого-то из этих футболистов нет вообще никакого смысла и уж точно должно быть какое-то самоуважение у клуба.
