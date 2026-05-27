Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)

Мареска хочет видеть Энцо в «Сити».

Переход Энцо Фернандеса из «Челси» в «Манчестер Сити» этим летом реален, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Энцо Мареска очень хочет подписать игрока. Будущий тренер «Сити» считает, что Энцо – тот тип футболиста, которого сейчас не хватает «горожанам».

«Реал» и «ПСЖ» также включили хавбека в свой шорт-лист.