😆 Редкие кадры: фанаты возвращаются на трибуны в конце матча. Это «Вест Хэм» спасся в Кубке Англии
Как драматична стадия 1/4 финала в Кубке Англии… Разгром «Ливерпуля», трагедия «Арсенала», а теперь надежда «Вест Хэма».
Объясняем: «Лидс» почти победил (вели 0:2 на 90+2’ минуте), но лондонцы отыграли один мяч. Азартный арбитр добавил аж 11 минут. И получилось, что «Вест Хэм» имел солидные 8-10 минут на второй гол.
Разумеется, часть фанатов не дождалась живительного гола. А некоторые застали его, уходя с трибун. И… начали возвращаться. Краснокнижные кадры!
И «Вест Хэм» сравнял на 90+6’!