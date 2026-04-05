😆 Редкие кадры: фанаты возвращаются на трибуны в конце матча. Это «Вест Хэм» спасся в Кубке Англии

Как драматична стадия 1/4 финала в Кубке Англии… Разгром «Ливерпуля», трагедия «Арсенала», а теперь надежда «Вест Хэма».

Объясняем: «Лидс» почти победил (вели 0:2 на 90+2’ минуте), но лондонцы отыграли один мяч. Азартный арбитр добавил аж 11 минут. И получилось, что «Вест Хэм» имел солидные 8-10 минут на второй гол.

Разумеется, часть фанатов не дождалась живительного гола. А некоторые застали его, уходя с трибун. И… начали возвращаться. Краснокнижные кадры!

И «Вест Хэм» сравнял на 90+6’!