Кобелев об РПЛ: «Качество футбола снизилось. Меньше стало топовых иностранцев, больше – борьбы»

Андрей Кобелев отметил снижение качества игры в прошедшем сезоне Мир РПЛ .

«Я скажу так: если вы умножаете 2 на 2, то у вас и вчера, и сегодня будет 4. А так, где планка футбола, предположим, прошлогоднего и этого, как измерить? Я со своей стороны вижу, что качество футбола общее снизилось.

Думаю, меньше стало топовых иностранцев, которые сами показывали хорошую игру, мастерство. А рядом с ними другие пытались соответствовать. Сегодня больше стало борьбы, желания, отдачи. Но меньше, наверное, зрелого футбола», — сказал бывший тренер «Динамо».