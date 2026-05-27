Кобелев об РПЛ: «Качество футбола снизилось. Меньше стало топовых иностранцев, больше – борьбы»
Андрей Кобелев отметил снижение качества игры в прошедшем сезоне Мир РПЛ.
«Я скажу так: если вы умножаете 2 на 2, то у вас и вчера, и сегодня будет 4. А так, где планка футбола, предположим, прошлогоднего и этого, как измерить? Я со своей стороны вижу, что качество футбола общее снизилось.
Думаю, меньше стало топовых иностранцев, которые сами показывали хорошую игру, мастерство. А рядом с ними другие пытались соответствовать. Сегодня больше стало борьбы, желания, отдачи. Но меньше, наверное, зрелого футбола», — сказал бывший тренер «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
