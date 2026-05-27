Арбелоа в новом клубе может подписать молодых игроков «Реала» и «Кастильи»

Экс-тренер «Реала» Альваро Арбелоа в случае назначения в новый клуб может подписать молодых игроков «Мадрида» и «Кастильи ».

Испанец имеет огромное влияние на воспитанников «Реала», и многие из них могут последовать вслед за ним в новый клуб.

По информации Marca, речь идет о Гонсало Гарсии, Сесаре Паласиосе , Мануэле Анхеле, Тьяго Питарче , Хорхе Сестеро , Даниэле Яньесе , Диего Агуадо , Хесусе Фортеа, Давиде Хименесе и Мануэле Серрано.

За время работы в основной и молодежной командах «Мадрида » Арбелоа показал безграничное доверие молодым футболистам, поэтому тот клуб, что сделает выбор в пользу Арбелоа, сможет рассчитывать на аренду или полноценные трансферы воспитанников «Реала».

Многое также будет зависеть от того, сможет ли «Кастилья» выйти в Сегунду посредством плей-офф.