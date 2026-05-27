Арбелоа в новом клубе может подписать молодых игроков «Реала» и «Кастильи»

Экс-тренер «Реала» Альваро Арбелоа в случае назначения в новый клуб может подписать молодых игроков «Мадрида» и «Кастильи».

Испанец имеет огромное влияние на воспитанников «Реала», и многие из них могут последовать вслед за ним в новый клуб.

По информации Marca, речь идет о Гонсало Гарсии, Сесаре Паласиосе, Мануэле Анхеле, Тьяго Питарче, Хорхе Сестеро, Даниэле Яньесе, Диего Агуадо, Хесусе Фортеа, Давиде Хименесе и Мануэле Серрано.

За время работы в основной и молодежной командах «Мадрида» Арбелоа показал безграничное доверие молодым футболистам, поэтому тот клуб, что сделает выбор в пользу Арбелоа, сможет рассчитывать на аренду или полноценные трансферы воспитанников «Реала».

Многое также будет зависеть от того, сможет ли «Кастилья» выйти в Сегунду посредством плей-офф.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Удачи Альваро, ещё пошумит в Европе. Обыграл Моура и Симеоне, размазал Гвардиолу, шотнул разогнавшегося Матерацо , и достойно, благодаря лишь смешному удалению, остановился в ЛЧ.
Присоединяюсь к пожеланию. Вразрез популистской болтовне, за счёт чего здесь активно фармятся плюсики - может быть, из Альваро и не вырастет прям топовый тренер, но он очевидно не бестолковый манекен на мостике. Наверняка ещё проявит себя.
Сейчас бы человеку с 68 тысяч плюсов говорить об их фарме, лол. Или это самоирония?
А может и не подписать. А может и не в новом клубе.
Если Арбелоа научится поставить стабильную игру, то вполне может стать топ-тренером, потому что не все могут играть так против грандов.
100%. Реально занятно, как местные ненавистники Реала пытаются написывать комментики об Арбелоа в уничижительном ключе.
Реал при нем уверенно прошел Сити, который далеко не кризисный, обыграл впервые за несколько лет Атлетико в ЛЛ и до последнего претендовал на успех в матче против Баварии до весьма спорного удаления Камавинга.
Да, смешал философию Анчелотти (эмпатия) и Зидана (мотивация) и получил такой микс. В каком-то Милане может дать результат, тем более там собраны околотопы
Гарсия и питарч в Комо бы вписались
Он что, стал уже их агентом, или просто будет брать процент с них за то что обеспечит их игровым временем в новом клубе?
Комментарий удален пользователем
Чё ж Пепасик то отъехал 1-5 от никакого тренера.
Вряд ли конуса теперь куда то назначат. Сомнительный тренер.
Сомнительный это у игроков,которые зажрались. Если бы на кукан посадили зачинщиков,сразу бы все нормально было
Арбелоа хороший тренер. И у него всё получится. Ему интересно с молодыми игроками работать.
Весь бюджет на то что Питарч будет играть под рукой Арбелоа.
