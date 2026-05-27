«С Мажичем нужно что-то решать. Вопросов по судейству становится больше». Кирьяков о работе арбитров

Кирьяков: с Мажичем нужно что-то решать.

Сергей Кирьяков раскритиковал работу главы департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича.

«Разговоры про судейские ошибки не запомнятся, потому что каждый сезон об этом говорится. Конечно же, в этом плане нужно наводить порядок, это зависит от руководителей судейского корпуса.

Думаю, с господином Мажичем нужно что-то делать, что-то решать. Потому что все рассчитывали, что после его прихода разговоры про судейство закончатся, как минимум. А как максимум, наверное, больше становится вопросов», — сказал бывший форвард сборной России.