«С Мажичем нужно что-то решать. Вопросов по судейству становится больше». Кирьяков о работе арбитров
Сергей Кирьяков раскритиковал работу главы департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича.
«Разговоры про судейские ошибки не запомнятся, потому что каждый сезон об этом говорится. Конечно же, в этом плане нужно наводить порядок, это зависит от руководителей судейского корпуса.
Думаю, с господином Мажичем нужно что-то делать, что-то решать. Потому что все рассчитывали, что после его прихода разговоры про судейство закончатся, как минимум. А как максимум, наверное, больше становится вопросов», — сказал бывший форвард сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
