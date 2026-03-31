Все игроки АПЛ с травмами в международный перерыв. От «Арсенала» – сразу десять
10 футболистов «Арсенала» в марте остались в Лондоне или досрочно покинули свои сборные из-за повреждений. Клуб не отпустил на международную паузу и Мартина Эдегора, который не играет с февраля.
Так совпало, что девять из 10 травмированных входят в группу футболистов, которых Микель Артета в текущем сезоне использует чаще всего.
The Athletic вспомнил всех футболистов Премьер-лиги, которые в марте не смогли сыграть за свои национальные команды из-за повреждений. Лидером, очевидно, стал «Арсенал». У «Ман Юнайтед» таких игроков двое – Бриан Мбемо и Беньямин Шешко, которые остались в Манчестере «в качестве меры предосторожности».
Еще у восьми клубов в списке от The Athletic оказалось по одному представителю. Вполне логично, что большинство травмированных должны были выступать за сборную Англии. В перечне есть и юниор – Матис Тель, который пока не получал вызов в основу сборной Франции.
Пусть поправляются.