10 футболистов «Арсенала» в марте остались в Лондоне или досрочно покинули свои сборные из-за повреждений. Клуб не отпустил на международную паузу и Мартина Эдегора, который не играет с февраля.

Так совпало, что девять из 10 травмированных входят в группу футболистов , которых Микель Артета в текущем сезоне использует чаще всего.

The Athletic вспомнил всех футболистов Премьер-лиги, которые в марте не смогли сыграть за свои национальные команды из-за повреждений. Лидером, очевидно, стал «Арсенал». У «Ман Юнайтед» таких игроков двое – Бриан Мбемо и Беньямин Шешко, которые остались в Манчестере «в качестве меры предосторожности».

Еще у восьми клубов в списке от The Athletic оказалось по одному представителю. Вполне логично, что большинство травмированных должны были выступать за сборную Англии. В перечне есть и юниор – Матис Тель, который пока не получал вызов в основу сборной Франции.

Пусть поправляются.