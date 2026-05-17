  Чемпионат Италии. «Кремонезе» победил «Удинезе», «Аталанта» уступила «Болонье», «Интер» и «Верона» сыграли 1:1, «Милан» одолел «Дженоа», «Ювентус» проиграл «Фиорентине»
Чемпионат Италии. «Кремонезе» победил «Удинезе», «Аталанта» уступила «Болонье», «Интер» и «Верона» сыграли 1:1, «Милан» одолел «Дженоа», «Ювентус» проиграл «Фиорентине»

В Серии А прошли матчи предпоследнего, 37-го, тура.

В предпоследнем, 37-м, туре Серии А «Милан» в гостях одолел «Дженоа» (2:1), «Ювентус» проиграл «Фиорентине» (0:2), «Интер» в ранге чемпиона сыграл вничью с «Вероной» (1:1), «Наполи» на выезде разгромил «Пизу» (3:0), «Рома» в дерби победила «Лацио» (2:0).

Чемпионат Италии

37-й тур

Серия А Италия. 37 тур
17 мая 10:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Завершен
1 - 0
2.72xG0.48
Парма
Матч окончен
Рамон
88’
85’
Эльфеге   Миколаевски
Батурина   Серджи Роберто
82’
Дувикас   Мората
82’
Кемпф   Диего Карлос
82’
ван дер Бремпт   Смолчич
71’
71’
Николусси-Кавилья   Эстевес
71’
Карбони   Валери
70’
Ордоньес   Соренсен
Альберто Морено
65’
59’
Стрефецца   Эльфеге
  Альберто Морено
58’
Какре   Родригес
53’
2тайм
Перерыв
Комо
Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Рамон, ван дер Бремпт, Перроне, Да Кунья, Батурина, Какре, Диао, Дувикас
Запасные: Кемпф, Дувикас, Тернквист, Чавлина, Вигорито, Батурина, Гольданига, Лахдо, Кюн, ван дер Бремпт, Какре, Войвода
1тайм
Парма:
Судзуки, Валенти, Тройло, Чиркати, Карбони, Ордоньес, Николусси-Кавилья, Кейта, Дель Прато, Стрефецца, Пеллегрино
Запасные: Карбони, Николусси-Кавилья, Стрефецца, Мена Мартинес, Тиджани, Корви, Кардинали, Gianluca Maria Astaldi, Ндиайе, Ордоньес, Альмквист, Эльфеге
Серия А Италия. 37 тур
17 мая 10:00, Луиджи Феррарис
Дженоа
Завершен
1 - 2
1.67xG1.55
Милан
Матч окончен
Аморим   Аарон Мартин
90’
+1’
  Васкес
86’
86’
Риччи
85’
Яшари   Лофтус-Чик
Коломбо   Экубан
85’
81’
  Атекаме
76’
Томори   де Винтер
76’
Нкунку   Пулишич
72’
Томори
68’
Хименес   Фюллькруг
68’
Фофана   Риччи
Бальданци   Эхатор
64’
Витинья
63’
62’
Габбия
50’
  Нкунку
Бейло
48’
2тайм
Перерыв
Дженоа
Бейло, Васкес, Отоа, Маркандалли, Эллертссон, Витинья, Бальданци, Малиновский, Аморим, Френдруп, Коломбо
Запасные: Сеттерстрем, Гросси, Лафон, Мазини, Дукуре, Сабелли, Аморим, Коломбо, Леали, Уэдраого, Бальданци, Соммарива, Клишис
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Яшари, Фофана, Атекаме, Нкунку, Хименес
Запасные: Томори, Владимиров, Модрич, Хименес, Одогу, Сардо, Фофана, Торрьяни, Балентьен, Яшари, Нкунку, Терраччано
Серия А Италия. 37 тур
17 мая 10:00, Альянц Стэдиум
Ювентус
Завершен
0 - 2
1.96xG0.51
Фиорентина
Матч окончен
90’
+1’
Гудмундссон
Йылдыз   Миретти
90’
85’
Харрисон
83’
  Мандрагора
Келли   Гатти
81’
74’
Гозенс   Бальбо
72’
Раньери
Камбьязо   К. Тюрам
69’
Франсишку Консейсау   Жегрова
69’
64’
Фаджоли   Гудмундссон
64’
Раньери   Комуццо
64’
Брешианини   Мандрагора
Копмейнерс   Бога
46’
2тайм
Перерыв
Бремер
45’
34’
  Ндур
32’
Паризи   Харрисон
22’
Понграчич
Ювентус
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Копмейнерс, Локателли, Йылдыз, Маккенни, Франсишку Консейсау, Влахович
Запасные: Йылдыз, Кабаль, Милик, Опенда, Камбьязо, Келли, Копмейнерс, Пинсольо, Аджич, Франсишку Консейсау, Перин, Хольм, Костич, Дэвид
1тайм
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Понграчич, Додо, Брешианини, Фаджоли, Ндур, Соломон, Паризи, Пикколи
Запасные: Брешианини, Фаджоли, Паризи, Фаббиан, Кристенсен, Ругани, Браски, Раньери, Ледзерини, Фортини, Фаццини, Гозенс
Серия А Италия. 37 тур
17 мая 10:00, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Пиза
Завершен
0 - 3
0.72xG1.42
Наполи
Матч окончен
90’
+2’
  Хейлунд
88’
Ди Лоренцо   Маццокки
80’
Сантос   Вергара
79’
Спинаццола   Мигель Гутьеррес
Караччоло
78’
78’
Сантос
Морео   Вурал
71’
Лерис   Куадрадо
70’
Калабрези   Туре
70’
Акинсанмиро   Пиччинини
60’
Стоилкович   Мейстер
60’
59’
Буонджорно   Оливера
59’
Элмаз   де Брюйне
53’
Элмаз
Калабрези
53’
2тайм
Перерыв
27’
  Ррахмани
21’
  Мактоминей
Пиза
Шемпер, Канестрелли, Караччоло, Калабрези, Ангори, Акинсанмиро, Хойхольт, Эбишер, Лерис, Стоилкович, Морео
Запасные: Морео, Стенгс, Илинг-Джуниор, Калабрези, Марин, Беттацци, Дуросинми, Акинсанмиро, Лерис, Николас, Скуффет, Альбиоль, Стоилкович
1тайм
Наполи:
Мерет, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Ди Лоренцо, Сантос, Элмаз, Хейлунд
Запасные: Буонджорно, Ди Лоренцо, Контини-Барановский, Милинкович-Савич, Элмаз, Спинаццола, Жиоване, Сантос, Жезус, Гилмор, Замбо-Ангисса
Серия А Италия. 37 тур
17 мая 10:00, Олимпийский стадион
Рома
Завершен
2 - 0
1.32xG0.77
Лацио
Матч окончен
Дибала   Довбик
88’
Эль-Шаарави
85’
Мален   Соуле
83’
Манчини   Зелковски
83’
79’
Марушич   Ладзари
79’
Нослин   Педро
71’
Канчельери   Исаксен
Франса
70’
70’
Ровелла
  Манчини
66’
64’
Нуну Тавареш
62’
Тайлор   Деле-Баширу
62’
Диа   Мальдини
Пизилли   Эль-Шаарави
46’
2тайм
Перерыв
42’
Канчельери
Эрмосо
42’
  Манчини
40’
Ндика   Ренсх
37’
21’
Тайлор
Рома
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Пизилли, Дибала, Франса, Эль-Энауи, Кристанте, Челик, Мален
Запасные: Пизилли, Де Марци, Анхелиньо, Цимикас, Гиларди, Дибала, Манчини, Мален, Голлини, Вас, Ндика
1тайм
Лацио:
Фурланетто, Нуну Тавареш, Провстгор, Хила, Марушич, Тайлор, Ровелла, Башич, Нослин, Диа, Канчельери
Запасные: Нослин, Канчельери, Панноццо, Хюсай, Тайлор, Катальди, Ратков, Жиго, Пеллегрини, Белаэн, Пшиборек, Марушич, Диа, Джакомоне
Серия А Италия. 37 тур
17 мая 13:00, Сан-Сиро
Интер
Завершен
1 - 1
2.84xG0.91
Верона
Матч окончен
90’
+1’
  Боуи
89’
Гальярдини
84’
Ловрич   Вермешан
84’
Фресе   Брадарич
Зоммер   Ди Дженнаро
81’
Мартинес   Москони
75’
Бонни   Эспозито
64’
Дармиан   Димарко
64’
Диуф   Зелиньски
63’
61’
Суслов   Сарр
61’
Бельгали   Акпа-Акпро
60’
Валентини
  Эдмундссон
47’
46’
Бернед   Харруи
2тайм
Перерыв
Интер
Зоммер, Ачерби, де Врей, Дармиан, Карлос Аугусто, Мхитарян, Сучич, Диуф, Луис Энрике, Мартинес, Бонни
Запасные: Диуф, Бастони, М. Тюрам, Зоммер, Мартинес, Бонни, Жозеп Мартинес, Чалханоглу, Барелла, Дармиан, Думфрис, Аканджи, Биссек, Кокки, Фраттези
1тайм
Верона:
Монтипо, Фресе, Бельгали, Валентини, Эдмундссон, Нельссон, Бернед, Гальярдини, Ловрич, Суслов, Боуи
Запасные: Ловрич, Перилли, Томич, Аджайи, Фресе, Ньяссе, Бернед, Суслов, Лирола, Слотсагер, Эль-Мусрати, Тоньоло, Белла-Кочап, Чам, Бельгали
Серия А Италия. 37 тур
17 мая 16:00, Адзурри д′Италия
Аталанта
Завершен
0 - 1
0.87xG1.07
Болонья
Матч окончен
88’
Роу   Домингес
Дзаппакоста   Колашинац
88’
де Кетеларе   Баккер
82’
78’
  Орсолини
Пашалич
77’
69’
Побега   Моро
69’
Кастро   Даллинга
69’
Бернардески   Орсолини
Распадори   Сулемана
64’
Залевски   Муса
63’
де Рон   Пашалич
63’
52’
Побега
2тайм
Перерыв
Аталанта
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, Распадори, де Кетеларе, Залевски, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Крстович
Запасные: Вавассори, Залевски, де Рон, Дзаппакоста, Росси, Белланова, Самарджич, Обрич, Скамакка, Распадори, де Кетеларе, Спортьелло
1тайм
Болонья:
Скорупски, Миранда, Хеггем, Хелланн, Жоау Мариу, Побега, Фройлер, Фергюсон, Роу, Кастро, Бернардески
Запасные: Ликояннис, Зом, Дзортеа, Побега, Равалья, Томашевич, Де Сильвестри, Роу, Кастро, Бернардески, Пессина, Одгор
Серия А Италия. 37 тур
17 мая 18:45, Читта-дель-Триколоре
Сассуоло
Завершен
2 - 3
3.05xG1.3
Лечче
Матч окончен
90’
+6’
  Штулич
90’
+1’
Галло
Лорьянте   Франхелья
88’
85’
Данилу Вейга   Н′Дри
85’
Рамадани   Штулич
85’
Габриэл
  Пинамонти
82’
81’
Данилу Вейга
80’
Шеддира   Камарда
79’
Пьеротти   Гандельман
Мухаремович
77’
Берарди   Вольпато
72’
Коне   Бакола
72’
63’
Банда   Жан
Матич   Липани
63’
Нзола   Пинамонти
63’
54’
Рамадани
2тайм
Перерыв
25’
  Шеддира
  Лорьянте
20’
14’
  Шеддира
Сассуоло
Турати, Гарсия, Мухаремович, Фелипе, Кулибали, Коне, Матич, Торстведт, Лорьянте, Нзола, Берарди
Запасные: Лорьянте, Яннони, Саталино, Мурич, Маккьони, Моро, Матич, Дойг, Фадера, Нзола, Берарди, Дзакки, Коне
1тайм
Лечче:
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Кулибали, Пьеротти, Шеддира
Запасные: Перес Сепульведа, Мархвиньски, Сала, Хельгасон, Рамадани, Банда, Шеддира, Фрюхтль, Гашпар, Фофана, Гортер, Пьеротти, Самооя, Данилу Вейга, Ндаба
Серия А Италия. 37 тур
17 мая 18:45, Фриули
Удинезе
Завершен
0 - 1
0.27xG0.67
Кремонезе
Матч окончен
90’
+1’
Грасси
88’
Варди   Джурич
82’
Торсбю   Вандепютте
82’
Мале   Коллоколо
Камара   Камара
79’
Дэвис   Гуйе
71’
Миллер   Байо
71’
Камара
67’
Арисала Микольта   Земура
60’
60’
Бонаццоли   Окереке
60’
Барбьери   Флориани
55’
Барбьери
51’
Бонаццоли
Кабаселе   Бертола
46’
2тайм
Перерыв
9’
  Варди
Удинезе
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Камара, Атта, Карлстрем, Миллер, Арисала Микольта, Дэвис, Букса
Запасные: Кабаселе, Миллер, Арисала Микольта, Сава, Петровски, Камара, Дэвис, Нунцианте, Саррага, Паделли, Млачич
1тайм
Кремонезе:
Аудеро, Луперто, Бьянкетти, Терраччано, Пеццелла, Мале, Грасси, Торсбю, Барбьери, Варди, Бонаццоли
Запасные: Кассин, Мале, Торсбю, Бонаццоли, Нава, Пайеро, Дзербин, Барбьери, Варди, Фолино, Файе, Санабрия, Сильвестри
Серия А Италия. 37 тур
17 мая 18:45, Сарденья
Кальяри
Завершен
2 - 1
1.76xG1.33
Торино
Матч окончен
85’
Илкхан   Куленович
Эспозито   Камехо
82’
Менди   Белотти
82’
Менди
82’
82’
Марипан
77’
Педерсен   Нджи
Дейола   Фолоруншо
72’
Адопо   Сулемана
72’
59’
Сапата   Адамс
59’
Прати   Казадеи
46’
Марьянуччи   Марипан
2тайм
Перерыв
  Мина
45’
+2’
  Эспозито
39’
37’
  Обрадор
Кальяри
Каприле, Оберт, Доссена, Мина, Дзаппа, Эспозито, Палестра, Дейола, Гаэтано, Адопо, Менди
Запасные: Шерри, Чоччи, Эспозито, Менди, Дейола, Альбаррасин, Кылычсой, Боррелли, Адопо
1тайм
Торино:
Палеари, Эбосс, Коко, Марьянуччи, Влашич, Симеоне, Обрадор, Прати, Илкхан, Педерсен, Сапата
Запасные: Сапата, Сивьеро, Лазаро, Илич, Аккуа, Савва, Марьянуччи, Исраэль, Пеллини, Педерсен, Нкунку, Бираги, Перчун, Прати, Илкхан
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Вот это Юве горит там… Рома врывается в ЛЧ!
Пока результаты на данную секунду замечательные, надо отправить мерзкую старуху в ЛЕ
ОтветEvgen_Hazard
По результатам идёт ещё ниже - в лигу конференций.
ОтветRomano de Roma
Не пойму, на одном ресурсе показывает что 5-6 место это ЛЕ, а 7 ЛК. На другом иначе. А как на самом деле?
Судья в матче Ромы - Лацио клоун вообще
Уэсли спокойно поднимал одноклубника, к нему пришли, втащили с одной стороны, второй - а в итоге его и удалили
Хотя максимум - просто оттолкнул, когда защищался

P. S. Но у Неценко и Пирожкова все по делу, лол)) не зря Уткин их считал некомпетентными
ОтветKing_X
Там еще и Мальдини на оранжевую карточку наиграл, и нет даже желтой. Клоун со свистком
ОтветTiNO
+++
И в поле, и на вар скоморохи
А Фиорентина неплохо так выкарабкалась во втором круге! Солидное количество очков набрала для команды, которая первую победу в чемпионате одержала 21 декабря (!!!!). Заслуживает уважения!
ОтветStreet Fighter
Только что посчитал, 32/41 очков набрали именно во втором круге (с начала 2026). Весь сезон бы так играли — сейчас высоко были бы, примерно на своих привычных местах
Просто напомню, что у Клещенка, Ювентус занимает 11 место в Европе. Клуб который рискует проехать мимо лч.
Пошёл второй! Фиалки молодцы!
Это хорошо, что команды претендующие на места в ЕК, играют в одно и тоже время.👍
Запасаемся валерьянкой😖.....😤😡😠
Интер готовится к празднованию скудетто и проехать на 2-этажном автобусе по Милану после матча с Вероной и свысока положения в таблице лениво посматривает на возни за 2-4 места...
Мда, судя по всему, в следующкм сезоне Ювентус будет играть в лиге конференций. Не рановато ли Спалетти продлили контракт?
ОтветRomano de Roma
V LK budet Atalanta je
ОтветTts
На 6 место аталанта уже никак не запрыгнет
Если еще Комо забьют, будет вообще бомба
182 ГОДА(!) на пятерых - Зоммер, Ачерби, Дэврей, Дармиан, Мхитарян - все на поле, тк это их последний матч в качестве игроков Интера на домашнем Сан Сиро. Лучший способ поприветствовать публику в матче, который уже ничего не решает.
А вечером все вместе на верхнем открытому этаже прогулочного автобуса праздновать победы Интера этого сезона по улицам Милана - до главной площади города - piazza del Duomo! Forza Inter! Forza i nerazzurri! 🔵⚫🇮🇹🏆🥇🔵⚫ Siamo i campioni d’Italia! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
ОтветОлег Жуков
С чего такие поспешные выводы? Возможно некоторые останутся в Интере еще на сезон.
А так да… старая гвардия в строю
ОтветОлег Жуков
Зоммер уходит?
