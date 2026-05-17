Чемпионат Италии. «Кремонезе» победил «Удинезе», «Аталанта» уступила «Болонье», «Интер» и «Верона» сыграли 1:1, «Милан» одолел «Дженоа», «Ювентус» проиграл «Фиорентине»

В Серии А прошли матчи предпоследнего, 37-го, тура.
В предпоследнем, 37-м, туре Серии А «Милан» в гостях одолел «Дженоа» (2:1), «Ювентус» проиграл «Фиорентине» (0:2), «Интер» в ранге чемпиона сыграл вничью с «Вероной» (1:1), «Наполи» на выезде разгромил «Пизу» (3:0), «Рома» в дерби победила «Лацио» (2:0).
Чемпионат Италии
37-й тур
Николусси-Кавилья Эстевес
Комо
Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Рамон, ван дер Бремпт, Перроне, Да Кунья, Батурина, Какре, Диао, Дувикас
Запасные: Кемпф, Дувикас, Тернквист, Чавлина, Вигорито, Батурина, Гольданига, Лахдо, Кюн, ван дер Бремпт, Какре, Войвода
Парма:
Судзуки, Валенти, Тройло, Чиркати, Карбони, Ордоньес, Николусси-Кавилья, Кейта, Дель Прато, Стрефецца, Пеллегрино
Запасные: Карбони, Николусси-Кавилья, Стрефецца, Мена Мартинес, Тиджани, Корви, Кардинали, Gianluca Maria Astaldi, Ндиайе, Ордоньес, Альмквист, Эльфеге
Дженоа
Бейло, Васкес, Отоа, Маркандалли, Эллертссон, Витинья, Бальданци, Малиновский, Аморим, Френдруп, Коломбо
Запасные: Сеттерстрем, Гросси, Лафон, Мазини, Дукуре, Сабелли, Аморим, Коломбо, Леали, Уэдраого, Бальданци, Соммарива, Клишис
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Яшари, Фофана, Атекаме, Нкунку, Хименес
Запасные: Томори, Владимиров, Модрич, Хименес, Одогу, Сардо, Фофана, Торрьяни, Балентьен, Яшари, Нкунку, Терраччано
Франсишку Консейсау Жегрова
Ювентус
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Копмейнерс, Локателли, Йылдыз, Маккенни, Франсишку Консейсау, Влахович
Запасные: Йылдыз, Кабаль, Милик, Опенда, Камбьязо, Келли, Копмейнерс, Пинсольо, Аджич, Франсишку Консейсау, Перин, Хольм, Костич, Дэвид
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Понграчич, Додо, Брешианини, Фаджоли, Ндур, Соломон, Паризи, Пикколи
Запасные: Брешианини, Фаджоли, Паризи, Фаббиан, Кристенсен, Ругани, Браски, Раньери, Ледзерини, Фортини, Фаццини, Гозенс
Спинаццола Мигель Гутьеррес
Пиза
Шемпер, Канестрелли, Караччоло, Калабрези, Ангори, Акинсанмиро, Хойхольт, Эбишер, Лерис, Стоилкович, Морео
Запасные: Морео, Стенгс, Илинг-Джуниор, Калабрези, Марин, Беттацци, Дуросинми, Акинсанмиро, Лерис, Николас, Скуффет, Альбиоль, Стоилкович
Наполи:
Мерет, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Ди Лоренцо, Сантос, Элмаз, Хейлунд
Запасные: Буонджорно, Ди Лоренцо, Контини-Барановский, Милинкович-Савич, Элмаз, Спинаццола, Жиоване, Сантос, Жезус, Гилмор, Замбо-Ангисса
Рома
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Пизилли, Дибала, Франса, Эль-Энауи, Кристанте, Челик, Мален
Запасные: Пизилли, Де Марци, Анхелиньо, Цимикас, Гиларди, Дибала, Манчини, Мален, Голлини, Вас, Ндика
Лацио:
Фурланетто, Нуну Тавареш, Провстгор, Хила, Марушич, Тайлор, Ровелла, Башич, Нослин, Диа, Канчельери
Запасные: Нослин, Канчельери, Панноццо, Хюсай, Тайлор, Катальди, Ратков, Жиго, Пеллегрини, Белаэн, Пшиборек, Марушич, Диа, Джакомоне
Интер
Зоммер, Ачерби, де Врей, Дармиан, Карлос Аугусто, Мхитарян, Сучич, Диуф, Луис Энрике, Мартинес, Бонни
Запасные: Диуф, Бастони, М. Тюрам, Зоммер, Мартинес, Бонни, Жозеп Мартинес, Чалханоглу, Барелла, Дармиан, Думфрис, Аканджи, Биссек, Кокки, Фраттези
Верона:
Монтипо, Фресе, Бельгали, Валентини, Эдмундссон, Нельссон, Бернед, Гальярдини, Ловрич, Суслов, Боуи
Запасные: Ловрич, Перилли, Томич, Аджайи, Фресе, Ньяссе, Бернед, Суслов, Лирола, Слотсагер, Эль-Мусрати, Тоньоло, Белла-Кочап, Чам, Бельгали
Аталанта
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, Распадори, де Кетеларе, Залевски, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Крстович
Запасные: Вавассори, Залевски, де Рон, Дзаппакоста, Росси, Белланова, Самарджич, Обрич, Скамакка, Распадори, де Кетеларе, Спортьелло
Болонья:
Скорупски, Миранда, Хеггем, Хелланн, Жоау Мариу, Побега, Фройлер, Фергюсон, Роу, Кастро, Бернардески
Запасные: Ликояннис, Зом, Дзортеа, Побега, Равалья, Томашевич, Де Сильвестри, Роу, Кастро, Бернардески, Пессина, Одгор
Сассуоло
Турати, Гарсия, Мухаремович, Фелипе, Кулибали, Коне, Матич, Торстведт, Лорьянте, Нзола, Берарди
Запасные: Лорьянте, Яннони, Саталино, Мурич, Маккьони, Моро, Матич, Дойг, Фадера, Нзола, Берарди, Дзакки, Коне
Лечче:
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Кулибали, Пьеротти, Шеддира
Запасные: Перес Сепульведа, Мархвиньски, Сала, Хельгасон, Рамадани, Банда, Шеддира, Фрюхтль, Гашпар, Фофана, Гортер, Пьеротти, Самооя, Данилу Вейга, Ндаба
Удинезе
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Камара, Атта, Карлстрем, Миллер, Арисала Микольта, Дэвис, Букса
Запасные: Кабаселе, Миллер, Арисала Микольта, Сава, Петровски, Камара, Дэвис, Нунцианте, Саррага, Паделли, Млачич
Кремонезе:
Аудеро, Луперто, Бьянкетти, Терраччано, Пеццелла, Мале, Грасси, Торсбю, Барбьери, Варди, Бонаццоли
Запасные: Кассин, Мале, Торсбю, Бонаццоли, Нава, Пайеро, Дзербин, Барбьери, Варди, Фолино, Файе, Санабрия, Сильвестри
Кальяри
Каприле, Оберт, Доссена, Мина, Дзаппа, Эспозито, Палестра, Дейола, Гаэтано, Адопо, Менди
Запасные: Шерри, Чоччи, Эспозито, Менди, Дейола, Альбаррасин, Кылычсой, Боррелли, Адопо
Торино:
Палеари, Эбосс, Коко, Марьянуччи, Влашич, Симеоне, Обрадор, Прати, Илкхан, Педерсен, Сапата
Запасные: Сапата, Сивьеро, Лазаро, Илич, Аккуа, Савва, Марьянуччи, Исраэль, Пеллини, Педерсен, Нкунку, Бираги, Перчун, Прати, Илкхан
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Чемпионата Италии
Статистика Чемпионата Италии
Уэсли спокойно поднимал одноклубника, к нему пришли, втащили с одной стороны, второй - а в итоге его и удалили
Хотя максимум - просто оттолкнул, когда защищался
P. S. Но у Неценко и Пирожкова все по делу, лол)) не зря Уткин их считал некомпетентными
И в поле, и на вар скоморохи
Запасаемся валерьянкой😖.....😤😡😠
Мда, судя по всему, в следующкм сезоне Ювентус будет играть в лиге конференций. Не рановато ли Спалетти продлили контракт?
А вечером все вместе на верхнем открытому этаже прогулочного автобуса праздновать победы Интера этого сезона по улицам Милана - до главной площади города - piazza del Duomo! Forza Inter! Forza i nerazzurri! 🔵⚫🇮🇹🏆🥇🔵⚫ Siamo i campioni d’Italia! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
А так да… старая гвардия в строю