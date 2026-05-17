«Манчестер Юнайтед» в последнем домашнем матче сезона обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 3:2. Споры вызвала легитимность гола Матеуса Куньи на 55-й минуте встречи.

Мяч от бедра Бриана Мбемо отрикошетил ему в руку. Камерунец развернулся и пробил, после нескольких рикошетов мяч оказался у Куньи, который наконец довел атаку до взятия ворот.

Рука Мбемо вызвала вопросы. После долгого просмотра повтора главный арбитр Майкл Солсбери решил засчитать гол, который вывел «дьяволов» вперед.

Даже Гари Невилл не понял решение арбитра:

«Я считаю, что это абсолютный кошмар во всех смыслах. Это просто нелепо. Судьи VAR ведь четко дали понять: гол отменен, он сыграл рукой и после вернул мяч в игру. Если честно, не могу поверить в то, что только что увидел. VAR смотрел повтор три минуты, потом еще и судья изучал повтор минуту. Они все слишком усложняют. Они своими руками создали эту неразбериху, заложниками которой стали сами».

