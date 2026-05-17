Гол «МЮ» засчитали после игры рукой. В шоке даже Невилл
«Манчестер Юнайтед» в последнем домашнем матче сезона обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 3:2. Споры вызвала легитимность гола Матеуса Куньи на 55-й минуте встречи.
Мяч от бедра Бриана Мбемо отрикошетил ему в руку. Камерунец развернулся и пробил, после нескольких рикошетов мяч оказался у Куньи, который наконец довел атаку до взятия ворот.
Рука Мбемо вызвала вопросы. После долгого просмотра повтора главный арбитр Майкл Солсбери решил засчитать гол, который вывел «дьяволов» вперед.
Даже Гари Невилл не понял решение арбитра:
«Я считаю, что это абсолютный кошмар во всех смыслах. Это просто нелепо. Судьи VAR ведь четко дали понять: гол отменен, он сыграл рукой и после вернул мяч в игру. Если честно, не могу поверить в то, что только что увидел. VAR смотрел повтор три минуты, потом еще и судья изучал повтор минуту. Они все слишком усложняют. Они своими руками создали эту неразбериху, заложниками которой стали сами».
Пример - тот самый гол Жоэлинтона Арсеналу, который проверяли вообще на все на свете. Там мяч не просто попал в руку, там без этого касания мяч улетал бы за лицевую, то есть Жоэлинтон оставил мяч в игре, потом от его торса мяч отскочил к Гордону и тот забил
Самое прикольное, что например в центре поля такое всегда бы свистели. Как и касание Мбеумо. Судьи сами уже запутались с этими трактовками крч
Возможно что мяч попал в тело бедро, и отскочил ударился в руку, то есть он не специально взял и сыграл рукой придержал задержал мяч? Почему случайное попадание мяча в руку не отменял итоговый голешник?
Если честно я сам думаю что Мбемо специально подыграл рукой задержал мяч, ибо он видел полёт мяча был к нему готов, по этому инстинктивно он уже был готов под играть рукой.
Не знаю может судьи в АПЛ бегают под чем то как минимум со стояком и в состоянии аффекта от происходящего на поле перед зрителями и перед камерами, с камерами и наушниками на голове. Им в любом случае не легко.