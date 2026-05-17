Маркос Сенна: «Когда мой сын говорит, что бутсы ему жмут, я отвечаю: «Мне приходилось играть босиком». Мама покупала самые дешевые фрукты, но этого было достаточно – мы наслаждались детством»

Маркос Сенна: я вырос в бедности, но с важными ценностями.

Бывший игрок «Вильярреала » и сборной Испании Маркос Сенна заявил, что у него было счастливое детство, несмотря на финансовые проблемы в семье.

«У меня остались очень приятные воспоминания, несмотря на то, что мы были ограничены в средствах. Я вырос в бедном районе Сан-Паулу. Мой сын иногда говорит мне: «Папа, бутсы мне жмут», – и я отвечаю: «Мне приходилось играть босиком». И когда приходилось туго, я был вынужден играть, как мог. Я часто ломал большой палец на ноге. Но мы наслаждались детством. Я бы не променял свое детство на сегодняшнюю жизнь.

Я не голодал. В холодильнике нас было совсем немного продуктов. У нас не было йогурта, а когда мама ходила за фруктами, она покупала апельсины или бананы, потому что они были самыми дешевыми. Груши, яблоки или виноград были слишком дорогими. И даже этого было вполне достаточно. Нас было четверо, а она покупала по шесть штук. Я был одним из самых умных и брал один лишний [фрукт].

Мы знали людей, которые нуждались больше, чем мы, и мы старались делиться тем немногим, что у нас было. Я вырос в бедности, но с очень важными ценностями», – рассказал Сенна в интервью La Otra Grada.