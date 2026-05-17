  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маркос Сенна: «Когда мой сын говорит, что бутсы ему жмут, я отвечаю: «Мне приходилось играть босиком». Мама покупала самые дешевые фрукты, но этого было достаточно – мы наслаждались детством»
0

Маркос Сенна: «Когда мой сын говорит, что бутсы ему жмут, я отвечаю: «Мне приходилось играть босиком». Мама покупала самые дешевые фрукты, но этого было достаточно – мы наслаждались детством»

Маркос Сенна: я вырос в бедности, но с важными ценностями.

Бывший игрок «Вильярреала» и сборной Испании Маркос Сенна заявил, что у него было счастливое детство, несмотря на финансовые проблемы в семье.

«У меня остались очень приятные воспоминания, несмотря на то, что мы были ограничены в средствах. Я вырос в бедном районе Сан-Паулу. Мой сын иногда говорит мне: «Папа, бутсы мне жмут», – и я отвечаю: «Мне приходилось играть босиком». И когда приходилось туго, я был вынужден играть, как мог. Я часто ломал большой палец на ноге. Но мы наслаждались детством. Я бы не променял свое детство на сегодняшнюю жизнь.

Я не голодал. В холодильнике нас было совсем немного продуктов. У нас не было йогурта, а когда мама ходила за фруктами, она покупала апельсины или бананы, потому что они были самыми дешевыми. Груши, яблоки или виноград были слишком дорогими. И даже этого было вполне достаточно. Нас было четверо, а она покупала по шесть штук. Я был одним из самых умных и брал один лишний [фрукт].

Мы знали людей, которые нуждались больше, чем мы, и мы старались делиться тем немногим, что у нас было. Я вырос в бедности, но с очень важными ценностями», – рассказал Сенна в интервью La Otra Grada.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27004 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoМаркос Сенна
Питание
logoЛа Лига
logoВильярреал
logoСборная Испании по футболу
logoденьги

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Если бутсы жмут, надо купить на размер больше, а не мучить сына словами "Да я вообще играл босиком!"
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
Если бутсы жмут, надо купить на размер больше, а не мучить сына словами "Да я вообще играл босиком!"
Чтобы потом выросло поколение, которому всё нужно подать на блюдечке? Как сейчас?
Легенда жёлтой суб Марины
ОтветЮлия Закаблукова
Легенда жёлтой суб Марины
Маркос легенда всего испанского футбола. На Евро 2008 был просто великолепен, один из лучших в той сказочной Сборной Арагонеса.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
12 минут назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
28 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
31 минуту назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
37 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
58 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
38 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
50 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем