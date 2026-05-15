«Ливерпуль» не справился в гостях с «Астон Виллой». Победный мяч на 57-й минуте оформил Олли Уоткинс. Гол вышел, откровенно говоря, нелепый…

Доминик Собослаи запнулся, принимая мяч, после чего хозяева без проблем успешно завершили атаку.

Фанаты вспомнили тот самый момент со Стивеном Джеррардом, лишившим «Ливерпуль» титула.

💭 «Шедевр Стивена не переплюнуть».

💭 «Прощай Лига чемпионов».

💭 «История циклична».

💭 «Ливерпуль» можно смотреть не более 10 лет подряд».