Бруну Фернандеш, вероятно, получит награду «Игрок сезона АПЛ». И полностью заслуженно. Но португалец назвал достойного соперника из другого английского клуба.

«Я всегда думал, что Деклан Райс был идеальным игроком для «Манчестер Юнайтед». Мне было очень грустно, когда он решил перейти в «Арсенал». Я всегда думал, что он идеально подойдет для нашего клуба. Не только как игрок, но и человек. Если он выиграет премию «Игрок сезона» вместо меня, это тоже было бы вполне заслуженно.

Мы давно знакомы. Конечно, я знал его и по «Вест Хэму», и мы все были в курсе его сильных сторон. Я не знал, была ли у него возможность или шанс перейти в «Манчестер Юнайтед», но я всегда считал, что он идеально подойдет нашему клубу.

У него другая позиция и стиль игры. Но буду рад, если награду возьмет Райс. Вряд ли в лиге есть лучший игрок на его позиции. И вообще лучший игрок. Дело в статистике», – объяснился Фернандеш.