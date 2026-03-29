11 игроков «Арсенала» получили травмы в сборных. Именно их чаще всего использует Артета

В «Арсенале» начался кризис травм: сразу 11 футболистов первой команды из-за повреждений не смогли помочь своим сборным в международную паузу. Последними лазарет пополнили Пьеро Инкапиэ и Мартин Субименди, игроки сломались в один день. 

Не все фанаты верят в то, что у футболистов действительно резко начались проблемы со здоровьем.

💭 «Микель Артета в групповом чате: «Изобразите травму, парни, и возвращайтесь домой. Нам нужно взять титул».

💭 «Мы все знаем. Просто не можем доказать».

💭 «Это вполне обосновано. Артета поступает правильно, пока все остальные спят. Если бы Пеп хотел этот титул, он бы поступил с игроками так же. Артета хочет победить, вы не можете его в этом винить. Мартовский перерыв абсолютно бесполезен».

💭 «Шестеро из этих игроков смогут сыграть за «Арсенал» уже в следующем матче. Эти парни очевидно лгут и симулируют травмы. УЕФА стоит это расследовать».

💭 «Если честно, уважение «Арсеналу». Хотелось бы, чтобы все европейские топы поступали так же».

Как подсчитал Sun, девять игроков, покинувших расположение своих национальных команд, входят в группу футболистов, которых Артета использует чаще всего. Из лидеров по количеству сыгранных минут здоровыми остаются только Давид Райя и Виктор Дьокереш.

Если предположения фанатов окажутся ошибочными, а травмы – реальными, у «канониров» могут быть серьезные проблемы.

Эпидемия травм или хитрости?

