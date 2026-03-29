«Какие переговоры? Я в пабе пью «Гиннесс»: Дайч забавно рассказал об интересе «Тоттенхэма»

Игор Тудор продержался у руля «Тоттенхэма» всего 44 дня – один из самых коротких тренерских сроков в истории Премьер-лиги. Букмекеры считают главным фаворитом на роль нового тренера «шпор» Шона Дайча.

На подкасте TalkSport англичанин в фирменном стиле ответил на слухи о «Тоттенхэме»:

«Это блестяще, честное слово! Я был в пабе неподалеку от моего дома, один парень мне говорит: «О, так ты же должен вести переговоры с «Тоттенхэмом» этим вечером». Я ему отвечаю: «Ну, я же сижу рядом с тобой и пью «Гиннесс», так что это маловероятно! Если ты не работаешь на «шпоры» и переговоры не проходят в пабе за пинтой «Гиннесса», то это маловероятно».

Шон отшутился и продолжил уже серьезно:

«Каждый тренер всегда ждет подобных вопросов, даже если все идет хорошо. Тебя спрашивают, а ты стараешься быть уважительным. Возьмем «Тоттенхэм» в качестве примера. Блестящий, мощный клуб и все в таком духе. На вопросы об их интересе ты отвечаешь вежливое: «Да, я польщен».

А в соцсетях начинаются спекуляции: «Он не сказал «нет». Если ты говоришь «нет», о тебе напишут: «На самом деле он хочет работать в этом клубе». Когда говоришь «да», соцсети пишут: «Я знал, что он мечтал об этой работе».

Интернет нашел того самого парня, который спрашивал Шона о работе в «Тоттенхэме». Им оказался фанат «Арсенала», селфи с Дайчем он подписал коротко: «Он определенно не возглавит «шпоры».

Шон справился бы с работой в «Тоттенхэме»?