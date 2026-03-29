Самые короткие тренерские сроки в истории АПЛ. Тудор – на четвертом месте

«Тоттенхэм» и Игор Тудор решили попрощаться, стороны достигли взаимного согласия. За 44 дня с хорватом у руля «шпоры» провели семь матчей – пять поражений, одна ничья и одна победа. После 31 тура в АПЛ команда занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.

Тудор стал лишь 13-м тренером, проработавшим во главе клуба Премьер-лиги менее 100 дней. Менеджеров, руководивших клубом из АПЛ менее 50 дней, всего четверо – двое из них работали в текущем сезоне.

Рекорд принадлежит Сэму Эллардайсу, который тренировал «Лидс» 30 дней – с 3 мая по 2 июня 2023 года. Эндж Постекоглу в текущем розыгрыше турнира работал с «Ноттингемом» 39 дней. Лес Рид на день дольше продержался у руля «Чарльтона» – работал с командой в период с 14 ноября по 24 декабря 2006 года.

Четвертое место занял Тудор и его 44 дня в «Тоттенхэме». Хорват в рейтинге обошел Хавьера Грасию, испанец тренировал «Лидс» с 22 февраля по 2 мая 2023 года – 69 дней.

Самые короткие тренерские сроки в истории АПЛ

«Тоттенхэм» принял верное решение о расставании с Тудором?