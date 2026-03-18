Провокация или ответ обидчикам? Дерзкий жест Винисиуса в адрес фанатов «Сити»

Уже на 20-й минуте ответной встречи с «Мадридом» «Сити» остался в меньшинстве: Бернарду Силва получил красную за игру рукой в штрафной. Заработанный пенальти реализовал Винисиус.

Бразилец сперва отпраздновал с выездными фанатами «сливочных». Затем подошел к угловому и локтем облокотился на флажок с эмблемой «горожан». У Вини теперь – семь голевых действий в матчах против «Сити».

Был и еще один жест – послание фанатам английского клуба. Винисиус изобразил слезы.

Так вингер, вероятно, решил ответить на баннер от фанатов «горожан» в 2025 году. Тогда болельщики процитировали Oasis, выбрали песню Stop Crying Your Heart Out – «Хватит лить горькие слезы». Смеялись, разумеется, над упущенным «ЗМ» бразильца, награда ушла Родри.

Вини, кто старое помянет…