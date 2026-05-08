Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»

Морено не прочь вновь поработать в РПЛ.

Бывший тренер «Сочи» Роберт Морено допустил, что вернется в Мир РПЛ.

— По-прежнему следите за РПЛ?

— Конечно! Хотите верьте, хотите нет, а я переживаю за плохие результаты «Сочи» и за то, что они никак не выберутся из зоны вылета.

— Хотели бы снова тренировать в России?

— Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо. Если появится серьезный, амбициозный проект, в который могу внести свой вклад, и мне сделают предложение — с удовольствием выслушаю. Я международный тренер, готовый путешествовать и знакомиться с другими культурами. Еще один этап в России помог бы мне еще вырасти.

— Даже в Первой лиге?

— Сезон там — случайное, разовое событие. Работал там, потому что верил в проект «Сочи». Сейчас я бы рассматривал варианты только в РПЛ. Моя цель — попасть в клуб и попытаться достичь целей, как это было в «Сочи », который мы вернули в РПЛ , – сказал Морено.