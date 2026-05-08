  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
4

Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»

Морено не прочь вновь поработать в РПЛ.

Бывший тренер «Сочи» Роберт Морено допустил, что вернется в Мир РПЛ.

— По-прежнему следите за РПЛ?

— Конечно! Хотите верьте, хотите нет, а я переживаю за плохие результаты «Сочи» и за то, что они никак не выберутся из зоны вылета.

— Хотели бы снова тренировать в России?

— Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо. Если появится серьезный, амбициозный проект, в который могу внести свой вклад, и мне сделают предложение — с удовольствием выслушаю. Я международный тренер, готовый путешествовать и знакомиться с другими культурами. Еще один этап в России помог бы мне еще вырасти.

— Даже в Первой лиге?

— Сезон там — случайное, разовое событие. Работал там, потому что верил в проект «Сочи». Сейчас я бы рассматривал варианты только в РПЛ. Моя цель — попасть в клуб и попытаться достичь целей, как это было в «Сочи», который мы вернули в РПЛ, – сказал Морено.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37902 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoСочи
logoРоберт Морено
logoпремьер-лига Россия
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не руби сук на котором сидишь
Руку руку кормит
Не гадь там где ешь
Не плюй в колодец - пригодится воды напиться
Сам себе в ногу не стреляй
Ну и тд
Писатель Р. проснулся в холодном поту и перепрятал кофемашину
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Морено о слухах про использование ChatGPT в «Сочи»: «Тот, кто это сказал, не утверждал, что меня уволили из-за этого – я ушел сам. Никого не волнует, правдивы ли эти заявления»
18 марта, 10:45
Роберт Морено: «В Сочи прошлым летом беспилотники упали рядом с отелем, где мы ночевали с семьей. В ста метрах от нас был столб огня, мы укрылись в бункере»
16 марта, 19:14
Морено может возглавить сборную Коста-Рики. Экс-тренер «Сочи» – один из главных кандидатов
15 февраля, 16:31
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
30 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Компани об 1:0 с «Вольфсбургом»: «Бавария» часто теряла мяч и проигрывала важные единоборства. Во втором тайме сыграли гораздо лучше»
2 минуты назад
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
17 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
29 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
47 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
57 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
Рекомендуем