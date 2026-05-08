Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
Бывший тренер «Сочи» Роберт Морено допустил, что вернется в Мир РПЛ.
— По-прежнему следите за РПЛ?
— Конечно! Хотите верьте, хотите нет, а я переживаю за плохие результаты «Сочи» и за то, что они никак не выберутся из зоны вылета.
— Хотели бы снова тренировать в России?
— Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо. Если появится серьезный, амбициозный проект, в который могу внести свой вклад, и мне сделают предложение — с удовольствием выслушаю. Я международный тренер, готовый путешествовать и знакомиться с другими культурами. Еще один этап в России помог бы мне еще вырасти.
— Даже в Первой лиге?
— Сезон там — случайное, разовое событие. Работал там, потому что верил в проект «Сочи». Сейчас я бы рассматривал варианты только в РПЛ. Моя цель — попасть в клуб и попытаться достичь целей, как это было в «Сочи», который мы вернули в РПЛ, – сказал Морено.
Руку руку кормит
Не гадь там где ешь
Не плюй в колодец - пригодится воды напиться
Сам себе в ногу не стреляй
Ну и тд