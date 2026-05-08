«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
Журналист Антон Меана рассказал о напряженности в отношениях между игроками «Реала».
Ранее стало известно, что Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки и начал дисциплинарное разбирательство. Федерико из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней.
«Между игроками существуют значительные трения – между теми, кто обвиняет других в происходящем, и теми, кто считает, что они не несут ответственности. Они сводят счеты.
Некоторые одноклубники считают, что капитаны действовали неправильно, когда Хаби Алонсо был главным. Тчуамени был одним из сторонников Алонсо, а Вальверде дал понять, что не является таковым.
[Между ними] был не просто жаркий спор из-за подката. Команда проигрывает, ситуация очень нестабильна, и они пользуются этим, чтобы свести счеты», – сказал Меана.
К сожалению, их меньшинство
Тот, что психовал после ЭК, что и запустило процесс разложения.
Но проблема в том, что один, что другой, оба будут качать права и сливать неугодных. Просто в этот раз их мнения не совпали.
Где латиносы, там сплетни, истерики, грязь
+ сыночки с родителями