«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе

Журналист Антон Меана рассказал о напряженности в отношениях между игроками «Реала ».

Ранее стало известно , что Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы . Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки и начал дисциплинарное разбирательство . Федерико из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней.

«Между игроками существуют значительные трения – между теми, кто обвиняет других в происходящем, и теми, кто считает, что они не несут ответственности. Они сводят счеты.

Некоторые одноклубники считают, что капитаны действовали неправильно, когда Хаби Алонсо был главным. Тчуамени был одним из сторонников Алонсо, а Вальверде дал понять, что не является таковым.

[Между ними] был не просто жаркий спор из-за подката. Команда проигрывает, ситуация очень нестабильна, и они пользуются этим, чтобы свести счеты», – сказал Меана.