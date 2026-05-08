  • «Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
Журналист поделился новыми подробностями о разногласиях в «Реале».

Журналист Антон Меана рассказал о напряженности в отношениях между игроками «Реала». 

Ранее стало известно, что Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки и начал дисциплинарное разбирательство. Федерико из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней.

«Между игроками существуют значительные трения – между теми, кто обвиняет других в происходящем, и теми, кто считает, что они не несут ответственности. Они сводят счеты.

Некоторые одноклубники считают, что капитаны действовали неправильно, когда Хаби Алонсо был главным. Тчуамени был одним из сторонников Алонсо, а Вальверде дал понять, что не является таковым.

[Между ними] был не просто жаркий спор из-за подката. Команда проигрывает, ситуация очень нестабильна, и они пользуются этим, чтобы свести счеты», – сказал Меана.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37902 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
Да Тчуамени там походу самый адекват
Ответ LERAscout
Все, кто поддерживали Алонсо, адекваты.
К сожалению, их меньшинство
Тчуамени - молодец. Достойнейший игрок среди всех этих позорников. Зауважал его, настоящий боец и мужик. Так еще и унизил этого каблука за его быдло поступок.
Тчуамени - молодец. Достойнейший игрок среди всех этих позорников. Зауважал его, настоящий боец и мужик. Так еще и унизил этого каблука за его быдло поступок.
Да ты тоже не борщи) сейчас верить всем вбросам такое себе) пыль пусть осядет, а то сейчас перед классико просто все возможные и невозможные варианты будут расписывать газетенки
Тчуамени наш слон!
Этот Вальверде мне и никогда не нравился, чувствуется в нём какая-та гниль, а многие боготворили его со словами наш капитан, ну да...
Он клоун просто. Тоже никогда не нравился
подлый тихушник
Есть нюанс, на который никто почему-то не обратил внимания. Мбаппе не сливал Алонсо, у него хорошо шли дела при нем. Его проблемы с командой начались при Арбелоа, отчего он не хочет играть и радуется нынешнему конфликту.
Похоже, что да, и Алонсо сливал как раз обладатель самого аппетитного пончика по версии Арбелоа👅
Тот, что психовал после ЭК, что и запустило процесс разложения.
Но проблема в том, что один, что другой, оба будут качать права и сливать неугодных. Просто в этот раз их мнения не совпали.
А почему тогда Мбаппе уводил игркоков в раздевалку, когда Алонсо просил сделать коридор? Он этим подрывал авторитет Алонсо
За Алонсо отомстил, давай за следующего берись...Вини или Беллингем, разницы нет. Обе заслуживают звиздюлей.
Ясно, что феде отрицает мордобой, ибо стыдно с фингалом на лице ходить. Если можно было бы хоть одеждой прикрыть. А тут класико впереди.
Где латиносы, там сплетни, истерики, грязь
+ сыночки с родителями
Эту команду уже не спасти, тут только расформировать полностью и заного пересобрать, пока Мбапе и Винисус еще стоят каких то денег, срочно надо их сливать арабам
Комментарий удален пользователем
Да, новость сверху, старый маразматик решил полностью аннигилировать клуб, ну что ж, его выбор
Только фанатики винисиуса в упор не видят кто корень всех проблем. Тчуамени, Мбаппе, Арда поддерживали Алонсо, а расист, Джуд и этот каблук были против. Так как футбол Алонсо заставлял работать и думал головой, с чем у винисиуса большие проблемы. Вот он и начал свои интрижки.
Хорошо, убирай Винисиуса и еще несколько игроков и возвращай Алонсо. Посмотрим.
Всех противников Алонсо надо продавать, это очевидно.
Тчуамени вроде бы не влезал ни с кем никогда особо ни в какие конфликты даже на поле, или я ошибаюсь? Как-то не производил он никогда впечатления хама или истерички, но может я что-то упустил. А вот как раз Вальверде наконец-то допросился по мордасам, он довольно долго и упорно к этому шел.
