83

«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)

«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву.

«Зенит» планирует дать шанс в следующем сезоне вратарю Богдану Москвичеву, сообщает Legalbet.

Петербургский клуб рассматривает своего 22-летнего воспитанника как сменщика основного голкипера Дениса Адамова. Ожидается, что Москвичев смог бы сыграть в матчах Фонбет Кубка России.

Вместе с тем «Зенит» изучает варианты аренды или продажи Евгения Латышонка и находится в поисках опытного вратаря на позицию третьего номера.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37902 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoЕвгений Латышонок
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoБогдан Москвичев
logoвозможные трансферы
83 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Зенит планирует расстаться с латышом и дать шанс москвичу
Ответ Serhio 00
Зенит планирует расстаться с латышом и дать шанс москвичу
Комментарий скрыт
Ответ Serhio 00
Зенит планирует расстаться с латышом и дать шанс москвичу
Импортозамещение.
Ну в принципе все правильно, за два года так и не освоил португальский, выбивается из коллектива
Ответ Владимир Чехов
Ну в принципе все правильно, за два года так и не освоил португальский, выбивается из коллектива
Интересно, а Семак освоил?
Ответ Владимир Чехов
Ну в принципе все правильно, за два года так и не освоил португальский, выбивается из коллектива
🤣
Самый логичный вариант и для Зенита и для самого Латышонка
Непонятно, что с ним случилось.
Ответ Мельников Михаил
Непонятно, что с ним случилось.
Комментарий скрыт
Ответ Мельников Михаил
Непонятно, что с ним случилось.
Случилось то же, что с предыдущими. Почему это раз за разом, загадка. Раньше пеняли на тренера вратарей, но вроде там перемены...
Латышонок хороший вратарь, но похоже из той категории людей, которая теряется в условиях конкуренции. Значит нужно в команду попроще, а жаль
Надо уходить и играть, возраст у него подходящий и мастерство в наличии. Не сказать, что у него не получилось в "Зените", но я бы тоже хотел видеть Москвичева в игре, а сидеть на лавке, далеко не каждому под силу.
Ответ scandall1984
Надо уходить и играть, возраст у него подходящий и мастерство в наличии. Не сказать, что у него не получилось в "Зените", но я бы тоже хотел видеть Москвичева в игре, а сидеть на лавке, далеко не каждому под силу.
Весь кубок будет играть, далее зависит от качества игры обоих, Адамов тоже начинал этот сезон как запасной
В плане таланта Москвичев лучше и Адамова и Латышонка
В большой команде критически важно играть ногами на уровне игрока в поле, никто кроме Богдана из наших мастеров в воротах так не может
Так быстро ещё никто не случался. Ему давали шансы, он играл в основе, играл хорошо, а потом начал ловить бабочки.
В принципе всё логично, из-за конкуренции Латышонок в последнее время выглядит не очень стабильно, в плане надёжности большие вопросы! Возможно в другом клубе раскроется весь его потенциал! Успехов!
Ответ Сергей Жарковский
В принципе всё логично, из-за конкуренции Латышонок в последнее время выглядит не очень стабильно, в плане надёжности большие вопросы! Возможно в другом клубе раскроется весь его потенциал! Успехов!
Да не было никаких вопросов к Латышонку по надёжности. Топовый вратарь. Но уверенном ворвался в основу в прошлом сезоне, но Дэнчик был не согласен и доказал, что он ещё лучше. А тут ещё Москвичёв подпирает. По сути, их просто девать некуда - все трое не для лавки
Москвичёв хорошо играет ногами, вполне разумное решение.Может стать очень сильным голкипером
Забирайте в пару к Соболеву еще одну нашу легенду - Максименко.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой интересен «Краснодару» и ЦСКА. «Зенит» склоняется к продаже вингера летом, чтобы он не ушел бесплатно (Legalbet)
6 мая, 11:32
Мостовой может уйти из «Зенита» в московский клуб летом. Семак готов отпустить вингера (Sport24)
5 мая, 15:06
«Наполи» хочет подписать Луиса Энрике до ЧМ. «Зениту» могут предложить 35-40 млн евро за вингера (Legalbet)
4 мая, 18:38
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
30 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Компани об 1:0 с «Вольфсбургом»: «Бавария» часто теряла мяч и проигрывала важные единоборства. Во втором тайме сыграли гораздо лучше»
2 минуты назад
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
17 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
29 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
47 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
57 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
Рекомендуем