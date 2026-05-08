«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)

«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву.

«Зенит» планирует дать шанс в следующем сезоне вратарю Богдану Москвичеву , сообщает Legalbet.

Петербургский клуб рассматривает своего 22-летнего воспитанника как сменщика основного голкипера Дениса Адамова. Ожидается, что Москвичев смог бы сыграть в матчах Фонбет Кубка России.

Вместе с тем «Зенит » изучает варианты аренды или продажи Евгения Латышонка и находится в поисках опытного вратаря на позицию третьего номера.