  «Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)

«Реал» не планирует расставаться с Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени после драки полузащитников во время тренировки.

Ранее сообщалось, что футболисты подрались в раздевалке во время командной тренировки в четверг. В результате Вальверде упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. При этом игроки начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Вальверде из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней.

«Реал» провел экстренное совещание сразу после драки, а позже начал дисциплинарное разбирательство. К футболистам применят внутренний регламент клуба – возможные меры включают штраф, отстранение, расторжение контракта или продажу.

По информации El Mundo, «Реал» исключает возможность продажи кого-либо из двух игроков, поскольку они считаются ключевыми игроками в настоящем и в краткосрочной перспективе. При этом в отношении обоих будут приняты меры.

Также сообщается, что в клубе особенно обеспокоены поведением Вальверде, поскольку он станет основным капитаном «Реала» в следующем сезоне в случае непродления контракта с Дани Карвахалем. От уругвайца ждут изменений в поведении.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Mundo
Это все Алонсо виноват!!!! Правильно его уволили!!!
Вон до сих пор разгребают последствия его неуважения к звездам...

А если серьезно, то увольнение Алонсо это пожалуй топ 10 ошибок в футболе. После такого игроки почувствовали власть и вседозволенность, делают что хотят, ведут себя, как хотят. При этом потеряли все шансы на трофеи в сезоне.
Ответ Vovker
Ждем маура и огня🤣
Поставьте ржущего Мбаппе под новостью. Вообще, должно стать традицией - очередная новость про скандалы в этом клубе = Мбаппе внизу

upd: Вот, спасибо. Еще бы с такой же скоростью опровергнутые фейки удаляли…
Для меня Вальверде в клоуна превратился, когда сначала он как бешеный праздновал проход Атлетико в ЛЧ прошлом сезоне, а потом, несколько недель спустя, после поражения в классико, подошел с претензией к Рафинье, мол слишком бурно празднует….
Ответ Bazilic
Для меня Вальверде в клоуна превратился, когда сначала он как бешеный праздновал проход Атлетико в ЛЧ прошлом сезоне, а потом, несколько недель спустя, после поражения в классико, подошел с претензией к Рафинье, мол слишком бурно празднует….
Очень смелое заявление! Очень смелое, надеюсь это высказывание найдет свои бурные овации в Каталонии!
Кофемании нужна франшиза в Мадриде...
Чему так народ удивляется? Так в реале всегда было. Купят пару адекватов типа зидана, кросса и модрича. По остальным плакал цирк и психушка. Рамос и пепе легенды идиотизма и травмотологии, фигу Иуда без чести, касильяс со сплетнями жене, модник бекхэм которого слил саф, истерик кр с секс скандами. Вот эти кадры вини и ко просто замена старшему поколению. Тчуамени в лагере адекватов, чем и не понравился видимо вальверде. А вальверде - капитан и отражение ценностей сливочных.
Перес не постарел, он всегда был хью хефнером в мире футбола. Кто как играет в футбол его никогда не интересовало. Чел не стал подписывать рональдиньо из-за внешности, озила считал некрасивым 😂. Это испанский дом2 в футболе. Сливы с его сплетнями это подтверждают
Ответ di.mss
Только не надо зизу восхвалять. Грязный игрок был, хоть и гениальный. Вспомни его тупое удаление с Матерацци в финале ЧМ. Его извинения перед Роналду из-за Рибери, не выставленный коридор, впервые он нарушил традицию....
Если бы дрались Мбаппе и Вини, об стол ударился бы Арбелоа
Причем сам добровольно
Только Черчесов может навести порядок в этом зоопарке
аккуратнее, там же чернокожие играют)))
Там уже игроки кличку Арбелоа пр думали… мне страшно заходить на спортс будет утром, надеюсь не окажется, что Перес = Эпштейн
А что скажет VAR на этот счет? Был ли достаточный контакт кулаком по лицу, чтобы продавать футболиста?
Был, но без продавливания
О да. Если ещё Франция с Уругваем встретится на чм, будет весело
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
7 мая, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
7 мая, 22:30
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
30 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
