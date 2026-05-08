«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
«Реал» не планирует расставаться с Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени после драки полузащитников во время тренировки.
Ранее сообщалось, что футболисты подрались в раздевалке во время командной тренировки в четверг. В результате Вальверде упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. При этом игроки начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Вальверде из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней.
«Реал» провел экстренное совещание сразу после драки, а позже начал дисциплинарное разбирательство. К футболистам применят внутренний регламент клуба – возможные меры включают штраф, отстранение, расторжение контракта или продажу.
По информации El Mundo, «Реал» исключает возможность продажи кого-либо из двух игроков, поскольку они считаются ключевыми игроками в настоящем и в краткосрочной перспективе. При этом в отношении обоих будут приняты меры.
Также сообщается, что в клубе особенно обеспокоены поведением Вальверде, поскольку он станет основным капитаном «Реала» в следующем сезоне в случае непродления контракта с Дани Карвахалем. От уругвайца ждут изменений в поведении.
Вон до сих пор разгребают последствия его неуважения к звездам...
А если серьезно, то увольнение Алонсо это пожалуй топ 10 ошибок в футболе. После такого игроки почувствовали власть и вседозволенность, делают что хотят, ведут себя, как хотят. При этом потеряли все шансы на трофеи в сезоне.
upd: Вот, спасибо. Еще бы с такой же скоростью опровергнутые фейки удаляли…
Перес не постарел, он всегда был хью хефнером в мире футбола. Кто как играет в футбол его никогда не интересовало. Чел не стал подписывать рональдиньо из-за внешности, озила считал некрасивым 😂. Это испанский дом2 в футболе. Сливы с его сплетнями это подтверждают