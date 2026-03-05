Кейн уже забил 30 голов в Бундеслиге. До рекорда Левандовского еще далеко

Дер Классикер в 24-м туре Бундеслиги закончился со счетом 3:2 в пользу «Баварии». Победный гол остался за авторством Йозуа Киммиха, а Харри Кейн оформил очередной дубль – один из мячей забил с пенальти.

Капитан сборной Англии в текущем розыгрыше Бундеслиги забил уже 30 голов, став абсолютным лидером бомбардирской гонки турнира. Идущий следом Дениз Ундав отстает от нападающего мюнхенцев на 16 голов. До рекорда Роберта Левандовского Кейну осталось 11 мячей.

Великий Герд Мюллер в сезоне-1971/72 забил 40 мячей за 34 матча в высшем дивизионе чемпионата Германии. «Вечный» рекорд легенды держался до 2021 года: в заключительном туре Бундеслиги Левандовски забил «Аугсбургу»–мяч для Роберта стал 41-м в сезоне. На установление рекорда Роберту понадобилось всего 29 встреч чемпионата.

В списке лучших бомбардирских сезонов Бундеслиги – абсолютная доминация Левандовского и Мюллера. Лишь два игрока в топе не представляют «Баварию»: Дитер Мюллер из «Кельна» и Пьер-Эмерик Обамеянг из дортмундской «Боруссии». Сезон-2023/24 в исполнении Кейна занимает четвертую строчку.

Наибольшее количество колов за один сезон Бундеслиги

У Кейна осталось всего 10 матчей, чтобы повторить или даже побить рекорд Левандовского. За 37 матчей во всех турнирах текущего сезона Харри забил 45 голов и отдал пять ассистов, все голевые англичанин сделал в рамках чемпионата страны.

Как высоко текущий сезон Кейна поднимется в историческом топе?