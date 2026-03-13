Игрок в Football Manager написал претензию своему нападающему. Футболист ответил блестяще

Игор Матанович довел игрока в Football Manager! Парень выбрал хорвата своим нападающим, но результаты реального футболиста «Фрайбурга» его совершенно не устроили.

Претензию болельщик решил отправить напрямую и написал Матановичу сообщение в соцсетях:

«Дружище, ты ужасен в Football Manager. В моем первом сезоне ты был хорош, забил 10 голов в 14 матчах, а во втором сезоне ты с двух метров мажешь. Пожалуйста, исправь ситуацию, пока Натан Лоу не стал вместо тебя моим основным нападающим. С уважением!»

Матанович претензию услышал и дал блестящий ответ: «Простите, тренер».

Игор, к сожалению, тренерскую установку не выполнил. Претензия была отправлена в конце февраля, с тех пор «Фрайбург» провел три матча, в которых Матанович не сумел забить. В текущем сезоне у нападающего всего восемь голов в 34-х играх за клуб.

Натану Лоу из «Уикома» пора готовиться к выходу на поле.