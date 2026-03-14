  • Эксперт по противодействию терроризму Голденберг о ЧМ: «Когда страна вроде Ирана не боится убить 30–35 тысяч своих детей, граждан, то уж точно не испугается ударить по ахиллесовой пяте США»
Эксперт по противодействию терроризму Голденберг о ЧМ: «Когда страна вроде Ирана не боится убить 30–35 тысяч своих детей, граждан, то уж точно не испугается ударить по ахиллесовой пяте США»

Ветеран борьбы с терроризмом Пол Голденберг, участвующий в планировании мер безопасности на период ЧМ-2026, сообщил о связанной с Ираном угрозе.

«Есть люди, которые сидят в соцсетях и пытаются понять, как помешать, как посеять панику, как разрушить, как убить, как покалечить, а мы работаем еще усерднее, чтобы этого не допустить. 

Я назову это пробуждением [спящих ячеек]. Оно происходит, когда возникают такие геополитические события, как сейчас. Этот турнир беспрецедентен во многих отношениях, потому что, я уверен, здесь есть ячейки.

Подумайте вот о чем: когда страна вроде Ирана не боится убить 30–35 тысяч своих же детей, своей молодежи и своих граждан, то уж точно не испугается ударить по нашей ахиллесовой пяте. А какая у нас ахиллесова пята? Наши дети, школы, университеты, стадионы, инфраструктура – места, где соберется наибольшее количество людей, потому что нужен максимальный эффект. Поэтому я скажу, что мы сейчас, вероятно, переживаем самые сложные времена за последние 20–25 лет.

Спящие ячейки – это люди, которые затаились в тени: отдельные индивиды или небольшие группы, которые кажутся неактивными и ждут какого-то приказа от иностранного противника или связаны с иностранной разведкой либо экстремистской группировкой. Мы, разведсообщество, организации вроде ЦРУ, ФБР, MI5 и MI6 по всему миру, отслеживаем эту деятельность, насколько это возможно.

С одной стороны, чемпионат мира – это главная цель для тех, кто хочет нанести максимальный ущерб. С другой стороны, могу вас заверить, потому что я видел это изнутри: чемпионат мира – это, вероятно, то событие, ради обеспечения безопасности которого в одном месте собрано наибольшее количество ресурсов, технологий и методик. Используются как известные, так и неизвестные технологии и методики, вплоть до точного расчета времени каждого шага. Они делают все, что только в силах человека. И я это не просто так говорю.

Было выделено огромное финансирование. Взаимодействие между федеральными, международными и глобальными разведками и полицией просто выдающееся.

Значит ли это, что они остановят следующую атаку? Я не думаю, что в мире есть какие-то гарантии, но я никогда не видел таких ресурсов, координации и наилучших усилий, как в случае с чемпионатом ФИФА. И я говорю это искренне. Они не спят, буквально не спят, и у меня была возможность лично увидеть результаты и хорошую работу. Люди со всего мира приезжают сюда, у них важнейшая задача, и они это знают. Они стараются делать это с достоинством, честно, и по ночам они не спят.

Любой, кто думает пойти на эти игры, должен пойти. Если эти террористы заставят нас отказаться от того, что делает нас счастливыми, что объединяет нас как нации, таких явлений, как спорт, проверяющий человеческий дух… если террористы заставят нас отказаться от этих игр, значит, они победили», – сказал Голденберг.

Трамп не гарантирует Ирану безопасность на ЧМ. Но ведь это главная обязанность организатора

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Политика
99 комментариев
Вот это уровень пропаганды. И эти люди ещё в чём-то Россию обвиняют.
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий удален
Ответ Vinnipukh Vinni
Причём пропаганды которая страшнее геббельсовской
Подъехала кагтавая экспегтиза от голденбергов ... организаторы педофильского острова Эпштейна с сатанинскими культами и каннибализмом, занялись вопросами безопасности на ЧМ ...ну-ну , не исключаю подлянок от израильских спецслужб на ЧМ, чтобы повесить это на Иран ... а то Америка как-то не в восторге, что рыжий старый педофил заставляет американцев гибнуть за интересы Тель-Авива черти где
Комментарий удален модератором
Ну конечно , это чёрное, а то белое
Читайте все ББС и Медузу, смотрите Дождь, ведь там вам покажут одну правду, и ничего кроме правды
Ну это вообще нормально? Пришли в чужую страну, на другой материк, бомбят почём зря, а потом жалуется, что им ответку могут дать.
Комментарий скрыт
Главное, что не соседнюю страну. Не соседнюю можно 😀
Ну, это клиника
отличный сериал)
Чему удивляться ?
Забыли как они наших арабских мальчиков обманом заставили протаранить Торговый центр в Нью-Йорке ?
Ещё Сама с Усама сказал : Во всем виноваты евреи и крестоносцы !
Что он несёт. Контуженный, что ли.
Комментарий скрыт
Пока по детям ударили они сами.
Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
сначала они бомбят школы и убивают лидеров страны, а потом опасаются за свои школы... ну окей
Что несёт этот.... эээ... Голденберг?
Главные убийцы на Земле это амеры. И у них правильные убийства. Демократические. Всё ради демократии.
Пол Голденберг, таки да, согласен с ним, хорошо перевернул все.
в Иране 4 миллиона доносов написали!
Сборная Ирана о словах Трампа: «Никто не может исключить нас из ЧМ. Исключить можно только страну, которая носит титул «принимающей», но не может обеспечить безопасность команд»
12 марта, 21:50
Монсон о словах Трампа про сборную Ирана: «ЧМ – крупнейшее спортивное событие после Олимпиады, и США не должны его принимать, раз не гарантируют безопасность. Надо отобрать»
12 марта, 17:23
Дональд Трамп: «Сборной Ирана рады на ЧМ, но я не считаю, что им уместно там быть – в плане их собственной жизни и безопасности»
12 марта, 15:49
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» – «Эльче». 3:0 – Хейсен довел счет до разгромного. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
10 минут назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
26 минут назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
35 минут назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
44 минуты назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
44 минуты назад
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
53 минуты назадВидео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
54 минуты назад
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 1:1 – Мавропанос и Силва забили по голу. Онлайн-трансляция
59 минут назадLive
Лапочкин о возможном бане Талалаева на месяц, как было у Станковича, за стычку в матче с ЦСКА: «Навряд ли. Длительные дисквалификации в России дают редко»
сегодня, 20:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го
через 2 минуты
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
6 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
14 минут назад
Росеньор о том, что игроки «Челси» окружили судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Они собрались проявить уважения мячу и показать единство. Если бы Тирни сосредоточился на работе, у нас был бы пенальти»
27 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
40 минут назад
«Удинезе» – «Ювентус». 0:1 – Бога открыл счет. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:29Live
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Рекомендуем