Эксперт по противодействию терроризму Голденберг о ЧМ: «Когда страна вроде Ирана не боится убить 30–35 тысяч своих детей, граждан, то уж точно не испугается ударить по ахиллесовой пяте США»

Эксперт по антитеррору: Иран не испугается ударить США по ахиллесовой пяте.

Ветеран борьбы с терроризмом Пол Голденберг, участвующий в планировании мер безопасности на период ЧМ-2026 , сообщил о связанной с Ираном угрозе.

«Есть люди, которые сидят в соцсетях и пытаются понять, как помешать, как посеять панику, как разрушить, как убить, как покалечить, а мы работаем еще усерднее, чтобы этого не допустить.

Я назову это пробуждением [спящих ячеек]. Оно происходит, когда возникают такие геополитические события, как сейчас. Этот турнир беспрецедентен во многих отношениях, потому что, я уверен, здесь есть ячейки.

Подумайте вот о чем: когда страна вроде Ирана не боится убить 30–35 тысяч своих же детей, своей молодежи и своих граждан, то уж точно не испугается ударить по нашей ахиллесовой пяте. А какая у нас ахиллесова пята? Наши дети, школы, университеты, стадионы, инфраструктура – места, где соберется наибольшее количество людей, потому что нужен максимальный эффект. Поэтому я скажу, что мы сейчас, вероятно, переживаем самые сложные времена за последние 20–25 лет.

Спящие ячейки – это люди, которые затаились в тени: отдельные индивиды или небольшие группы, которые кажутся неактивными и ждут какого-то приказа от иностранного противника или связаны с иностранной разведкой либо экстремистской группировкой. Мы, разведсообщество, организации вроде ЦРУ, ФБР, MI5 и MI6 по всему миру, отслеживаем эту деятельность, насколько это возможно.

С одной стороны, чемпионат мира – это главная цель для тех, кто хочет нанести максимальный ущерб. С другой стороны, могу вас заверить, потому что я видел это изнутри: чемпионат мира – это, вероятно, то событие, ради обеспечения безопасности которого в одном месте собрано наибольшее количество ресурсов, технологий и методик. Используются как известные, так и неизвестные технологии и методики, вплоть до точного расчета времени каждого шага. Они делают все, что только в силах человека. И я это не просто так говорю.

Было выделено огромное финансирование. Взаимодействие между федеральными, международными и глобальными разведками и полицией просто выдающееся.

Значит ли это, что они остановят следующую атаку? Я не думаю, что в мире есть какие-то гарантии, но я никогда не видел таких ресурсов, координации и наилучших усилий, как в случае с чемпионатом ФИФА . И я говорю это искренне. Они не спят, буквально не спят, и у меня была возможность лично увидеть результаты и хорошую работу. Люди со всего мира приезжают сюда, у них важнейшая задача, и они это знают. Они стараются делать это с достоинством, честно, и по ночам они не спят.

Любой, кто думает пойти на эти игры, должен пойти. Если эти террористы заставят нас отказаться от того, что делает нас счастливыми, что объединяет нас как нации, таких явлений, как спорт, проверяющий человеческий дух… если террористы заставят нас отказаться от этих игр, значит, они победили», – сказал Голденберг.

