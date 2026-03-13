🎥 Гризманн превратился в Томаса Шелби. Игроки «Атлетико» примерили образы из «Острых козырьков»
Netflix креативно подошел к продвижению нового сезона сериала «Острые козырьки». Для работы с испанской аудиторией стриминг подключил к рекламной кампании «Атлетико». В рамках сотрудничества «матрасники» будут через свои соцсети продвигать выход сериала.
Первым делом клуб переодел своих игроков в костюмы, вдохновленные образами героев «Острых козырьков». Фотографии получились атмосферными.
Антуан Гризманн, надев костюмчик, полностью вжился в роль Томаса Шелби. Разборки партнеров из-за подготовки к фотосессии решил знаменитой цитатой главного героя: «Никаких драк!»
Перед матчем 28-го тура Ла Лиги против «Хетафе» «Атлетико» обещает устроить на домашней арене активности в тематике сериала. Вместе с Netflix клуб проведет конкурс костюмов из «Острых козырьков», победители получат билеты на матч «матрасников».
А Киллиану Мерфи пора начать переживать за свое место в сериале, появился конкурент.
Кстати. В Мадриде во второй половине XIX в. сформировался свой неповторимый нигде в др. месте Испании городской фольклор, составной частью которого является костюм чулапо (chulapo) с аналогичной, показанной на фото в статье, обязательной кепочкой. Т.е. выбранное костюмирование с "острыми козырьками" не случайно и не чуждо для игроков "Атлетико". Они ведь истинные мадридцы-мадриленьос (madrileños)! Не путать с мадридистас (madridistas) - поклонниками РМ.
Впрочем, любые мадридцы с удовольствием облачаются в свои чулапос на праздниках и фестивалях, такие как Сан-Исидро и др.
С удовольствием видел мадридских чулапос на Пасху в добрые "доковидовские" времена. Рад бы ещё раз, но увы ...
А сейчас, Мадриду (и АМ, и РМ) - удач в ответных матчах на заносчивом Альбионе!