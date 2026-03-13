🎥 Гризманн превратился в Томаса Шелби. Игроки «Атлетико» примерили образы из «Острых козырьков»

Netflix креативно подошел к продвижению нового сезона сериала «Острые козырьки». Для работы с испанской аудиторией стриминг подключил к рекламной кампании «Атлетико». В рамках сотрудничества «матрасники» будут через свои соцсети продвигать выход сериала.

Первым делом клуб переодел своих игроков в костюмы, вдохновленные образами героев «Острых козырьков». Фотографии получились атмосферными.

Антуан Гризманн, надев костюмчик, полностью вжился в роль Томаса Шелби. Разборки партнеров из-за подготовки к фотосессии решил знаменитой цитатой главного героя: «Никаких драк!»

Перед матчем 28-го тура Ла Лиги против «Хетафе» «Атлетико» обещает устроить на домашней арене активности в тематике сериала. Вместе с Netflix клуб проведет конкурс костюмов из «Острых козырьков», победители получат билеты на матч «матрасников».

А Киллиану Мерфи пора начать переживать за свое место в сериале, появился конкурент.