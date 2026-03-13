Роберт Левандовски дал интервью Ромарио, в беседе с легендой поляк сравнил себя с Рафиньей. Многие считают, что оба игрока в разные годы были ограблены на церемонии вручения «Золотого мяча».

В 2020-м все соревнования были проведены, «Бавария» взяла все возможные трофеи, но главную индивидуальную награду решили не вручать из-за пандемии коронавируса. В следующем году Роберт побил «вечный» рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге, взял «Золотую бутсу», а «ЗМ» забрал Лео Месси за первый трофей со сборной.

Рафинья же, став лидером «блауграны в минувшем сезоне, в голосовании за «Золотой мяч» финишировал пятым. Награду получил Усман Дембеле, а бразилец оказался позади Мо Салаха, Витиньи и Ламина Ямаля.

Левандовски в беседе с Ромарио рассказал о переживаниях из-за упущенной награды:

«Мне отлично знакомо это чувство, я прекрасно понимаю Рафинью. Он забивал в чрезвычайно важных матчах, он всегда был на высоте. Его игра и голы помогли нам выйти в полуфинал Лиги чемпионов и взять Ла Лигу. Но таков футбол, он не всегда справедлив.

Рафинья, безусловно, заслуживал того, чтобы войти как минимум в тройку лучших игроков или даже завоевать «Золотой мяч». Конечно, эта ситуация причинила ему сильную боль, ведь правила получения Золотого мяча, как и других индивидуальных наград, не всегда ясны, они постоянно меняются.

Рафинья знал, что был близок к завоеванию «Золотого мяча». Такая возможность может больше и не представиться, особенно сейчас, когда ему уже 29 лет, а прошлый сезон был для него первым на таком высоком уровне. Когда ты подбираешься так близко к получению столь важной награды, а в итоге остаешься без нее, это, конечно, причиняет боль. В конце концов, мы все люди».

