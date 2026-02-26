Каррагер составил топ-10 лучших вратарей в истории АПЛ. Из вредности поставил Ван дер Сара шестым

В студии Sky Sports Джейми Каррагера попросили назвать десятку величайших голкиперов в истории Премьер-лиги. Рядом с ним в этот момент как раз находился один из лучших – Эдвин ван дер Сар.

Джейми называл свой топ постепенно, начав с десятой позиции. Голландец был уверен, что точно попадет в пятерку лучших, а потому удивился, когда Каррагер отправил легенду вратарского цеха на шестое место.

Оказалось, скаузер просто злопамятный! Незадолго до эфира Эдвин в другой передаче напомнил Джейми о его личном счетчике титулов АПЛ. Там, если кто забыл, числится ноль. Экс-защитник «Ливерпуля» те слова запомнил и при составлении вратарского рейтинга честно ответил Ван дер Сару:

«Ну ты был в топ-5 до того, как упомянул, что я не брал Премьер-лигу. Так что пришлось опустить тебя на пару позиций».

Бывших футболистов шутка Джейми развеселила. А в тройку лучших все же попал голкипер «МЮ» – коллега Джейми по телеканалу CBS Петер Шмейхель стал вторым. Первое место Карра отдал Петру Чеху, а третью строчку присвоил Алиссону.

Рейтинг Джейми дошел до его лучшего врага. Гари Невилл, конечно, не оценил:

«Без сомнения, лучший вратарь в истории АПЛ – Петер Шмейхель. Карра поставил его на второе место? А на первом Петр Чех? Интересно. Ха-ха! Нет, слушайте, Петр Чех – феноменальный голкипер, столько лет помогал «Челси». Но я бы не поставил его выше Шмейхеля. Да и вряд ли бы поставил его выше Дэвида Симэна. Каррагер поставил Симэна девятым? Нет!»

А как вам рейтинг от мерсисайдской легенды?